Егор Крид сообщил о необходимости сменить имя

Егор Крид — 30-летний российский рэпер и поп-певец, автор песен, блогер, актер. Родился и жил в Пензе до 17 лет. Настоящее имя — Егор Николаевич Булаткин. В начале карьеры был известен под псевдонимом KReeD. Переехав в Москву, сотрудничал с музыкальным лейблом Black Star, затем с Warner Music Russia. В 2020 году поднялся до третьего места в рейтинге Forbes «Главные российские знаменитости до 40 лет». В апреле 2023 года он вместе с Тимати и ресторатором Антоном Пинским открыл ресторан EFAC ICCUG на Новом Арбате в Москве.