Егор Крид сообщил о необходимости сменить имя

Российский рэпер Егор Крид поменяет имя, о чем он сам сообщил в телеграм-канале.
«Вчера говорил на стриме, что на этой неделе будет громкая новость. Я не думал, что мне придется это сделать, но… по ходу придется ненадолго поменять имя, пока разбираюсь с документами», — коротко написал певец и пообещал рассказать подробности позже.
Подписчики в комментариях предложили несколько вариантов нового имени: от Артема или Валерия Булаткина до Снегирь.
РБК обратился за комментарием к Егору Криду и его PR-директору Марии Кордупель.
Егор Крид — 30-летний российский рэпер и поп-певец, автор песен, блогер, актер. Родился и жил в Пензе до 17 лет. Настоящее имя — Егор Николаевич Булаткин. В начале карьеры был известен под псевдонимом KReeD. Переехав в Москву, сотрудничал с музыкальным лейблом Black Star, затем с Warner Music Russia. В 2020 году поднялся до третьего места в рейтинге Forbes «Главные российские знаменитости до 40 лет». В апреле 2023 года он вместе с Тимати и ресторатором Антоном Пинским открыл ресторан EFAC ICCUG на Новом Арбате в Москве.
Ранее стало известно, что Крид сыграет главную роль в психологическом триллере «Вниз» режиссера Марюса Вайсберга («Конец славы», «Ирония судьбы в Голливуде», «Любовь в большом городе»). Партнерами певца на съемочной площадке станут Анфиса Черных («Елки новые», «Кухня. Последняя битва», «Географ глобус пропил») и Игорь Миркурбанов («Монастырь», «Содержанки 3», «Водоворот»). Сюжет построен вокруг пары, которая застревает в лифте небоскреба в Москве. Вместе с ними оказывается таинственный незнакомец, который все знает о них.
Певец ранее появлялся в сериале «Деффчонки», комедии 2019 года «Жара» и исполнил одну из главных ролей в еще одном проекте Марюса Вайсберга — картине «(НЕ)идеальный мужчина», премьера которой состоялась в январе 2020 года.
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