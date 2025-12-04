Популярные темы
«Его убьют». На Западе сделали громкое предупреждение Зеленскому

Бааб: вооруженные ультранационалисты на Украине препятствуют достижению мира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. После прекращения конфликта с Россией жизни Владимира Зеленского угрожает опасность из-за ультраправых сил, заявил немецкий политолог Патрик Бааб подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису в эфире его шоу «Deep Dive».

«Если Зеленский согласится прекратить конфликта, то его убьют его же силовики», — предположил он.

Политик также добавил, что сложнее всего во время мирного процесса будет «успокоить украинских фашистов», которые располагают оружием и хотят продолжать воевать с Россией.

Мирная инициатива США.

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал президент Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.