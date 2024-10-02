Его не остановила ни ночь, ни последствия урагана

Всю церемонию мужчина держался, и лишь после свадьбы рассказал о том, через что прошел, чтобы успеть вовремя. «Я бесконечно тронута тем, что папа так сильно меня любит — он не остановился ни перед чем, чтобы прийти ко мне на свадьбу, и даже не опоздал. Я очень ему благодарна. Он мой герой», — рассказала изданию Элизабет.