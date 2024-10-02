Его не остановила ни ночь, ни последствия урагана

Дэвид Джонс из Южной Каролины претендует на звание отца года: его дочь выходила замуж, и он спешил к ней на свадьбу. Когда на его пути встал ураган «Хелен», мужчина не дрогнул — и продолжил путь.
Если быть точнее, то в сам ураган он, конечно, не пошел — но проделал путь в 50 километров пешком, потому что транспорт из-за стихийного бедствия не ходил.
Изначально Дэвид планировал спокойно доехать от своего дома в Южной Каролине до церкви в Джонсон-Сити, штат Теннесси, где его дочь Элизабет должна была выйти замуж. Однако, где-то с середины пути поездка не задалась.
После семи часов за рулем Дэвид встретил на 26-м шоссе кордон. Солдаты национальной гвардии объяснили мужчине, что дальше проехать не получится: дорога ушла под воду. Более того, соседние объездные дороги тоже непроходимы из-за половодья, так что проехать не получится никак.
Джонс решил не спорить с представителями порядка, — и дальше не поехал, а побежал. На улице смеркалось, но у него был только фонарик в смартфоне и многолетний опыт участника марафонов.
Историей поделилось издание New York Post. Джонс успешно добрался до финиша и даже не опоздал — но сама пробежка радостных ощущений у него не вызвала. «Было ужасно. Иногда я брел по колено в грязи, иногда приходилось перелезать через двухметровые обломки деревьев, стен и старых заборов», — вспоминает мужчина.
Один момент особенно врезался Дэвиду в память: он застрял в грязи посреди кромешной тьмы как раз когда на этом участке работала команда очистки. Разумеется, оператор экскаватора и подумать не мог, что в грязи может быть человек, поэтому чуть не ударил Дэвида ковшом — мужчине приходилось несколько раз нагибаться, чтобы уклониться от техники, и всякий раз он увязал глубже.
«Он не видел меня, кабина была обращена в другую сторону — оставалось только приседать и молиться», — вспоминает мужчина. В конце концов Джонс смог выбраться, потеряв ботинок, а затем даже нашел этот ботинок, поскольку босиком бы до финиша точно не добрался.
Но даже на этом приключения не закончились. Когда Дэвид прошел затопленный участок и выбрался на дорогу, по которой ходили машины, он схватил дорожный отражатель и нес его с собой, чтобы его ненароком не сбили. Отражатель он вручил дочери в качестве свадебного подарка: раз этот знак уберег его, Дэвид надеется, что он принесет удачу и молодой паре.
Всю церемонию мужчина держался, и лишь после свадьбы рассказал о том, через что прошел, чтобы успеть вовремя. «Я бесконечно тронута тем, что папа так сильно меня любит — он не остановился ни перед чем, чтобы прийти ко мне на свадьбу, и даже не опоздал. Я очень ему благодарна. Он мой герой», — рассказала изданию Элизабет.
Сам Дэвид героем себя не считает: он уверен, что на его месте так поступил бы любой отец.
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