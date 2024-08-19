Его лично знал Пушкин. Кто был первым маньяком в России

Серийные убийцы, маньяки, потрошители… перебирая эти слова в голове, невольно думаешь о Чикатило, Спесивцеве и Попкове. Все они — убийцы «родом из СССР». За годы Советского Союза правоохранителям удалось изловить чуть больше 100 «серийников». В постсоветской России их больше. Но кто был первым маньяком в истории страны?
Исходя из летописи, первым серийным убийцей можно назвать сотрудника Царскосельского лицея Константина Сазонова. При жизни Сазонова знали едва ли пару лицеистов. Среди которых, кстати, было и солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин.
В 1814 году, когда Константину было всего 18 лет, его приняли в лицей на должность «дядьки» (проще говоря, слуги). С тех пор в окрестностях столь тихого и спокойного Царского села начали случаться страшные трагедии. На протяжении двух лет местные жители находили убитых девушек и парней. При этом не было ни очевидцев, ни зацепок.
Несмотря на отчётливый почерк в каждом убийстве — перерезанное горло — полиция тех лет долго не могла найти даже предполагаемого убийцу. Вероятно, тому причиной была ограниченность ее полномочий в стенах лицея, находившегося под руководством министра просвещения Разумовского. И, скорее всего, так и не нашла бы, если не случилось финального убийства.
Зимой 1816 года Сазонов собрался в Санкт-Петербург. Тогда он нанял извозчика за достаточно высокую для того времени плату — полтинник. Но по пути решил, что цена уж больно велика. Поэтому собрался не только сэкономить, но и обобрать извозчика до нитки. Убив мужчину излюбленным ножом, Сазонов собрал по карманам лишь 24 копейки и сбежал с места трагедии.
Чуть позже по «горячим следам» полиция все-таки поймала Сазонова. В ходе следствия было доказано, что за два года тогда уже 20-летний парень совершил девять разбоев и восемь доказанных убийств. Как оказалось, все с целью грабежа. Каждый раз Сазонов тщательно выбирал новую жертву, чтобы в итоге украсть не только деньги, но и ценные вещи.
Истории убийств «Царскосельского душегуба», как его прозвали лицеисты, дошли до нашего времени благодаря Пушкину. В 1830 году Александр Сергеевич рассказал про Сазонова английскому путешественнику Томасу Рейксу, о котором, кстати, Пушкин отзывался нелестно, называя изнеженным роскошью «путешественником залетным, перекрахмаленным нахалом». Историю о Сазонове Томас записал в личном дневнике, который позже был опубликован.
«Как-то вечером в обществе зашёл разговор об убийствах, которые здесь не редки в низших классах общества. Поэт Пушкин сказал весьма серьезно, одного из самых наиболее интересных убийц ему довелось знать лично. Этот человек безнаказанно совершил восемь убийств, девять было раскрыто», — писал в заметках Рейкс.
Как сложилась судьба Сазонова после ареста — история умалчивает. Его могли отправить в ссылку или казнить, но это маловероятно. Ведь, в те годы у престола был Александр I, который ратовал за гуманизм.