Его лично знал Пушкин. Кто был первым маньяком в России

Чуть позже по «горячим следам» полиция все-таки поймала Сазонова. В ходе следствия было доказано, что за два года тогда уже 20-летний парень совершил девять разбоев и восемь доказанных убийств. Как оказалось, все с целью грабежа. Каждый раз Сазонов тщательно выбирал новую жертву, чтобы в итоге украсть не только деньги, но и ценные вещи.