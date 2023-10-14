«Египетский синий»: на белоснежных скульптурах Парфенона обнаружили следы древних красок

Используя неинвазивный метод визуализации, исследователи из Британского музея, где находится почти половина скульптур греческого Парфенона, и Королевского колледжа Лондона обнаружили следы краски на 11 из 17 фигур и на части фриза, выставленного в музее, согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Antiquity.

Краска часто не сохраняется на археологических находках, особенно в таких случаях, как скульптуры Парфенона, которые датируются периодом между 447 и 438 годами до н.э. и постоянно подвергались воздействию окружающей среды, говорит ведущий автор исследования доктор Джованни Верри, специалист по охране природы из Чикагского института искусств, который ранее был научным сотрудником Британского музея..

Исследователи обнаружили микроскопические следы краски с помощью инфракрасного излучения, которое поглощается синей краской и отображается на камере в виде светящегося белого цвета.

«Это всего лишь тонкие слои краски в самом-самом верху поверхности этих объектов, и поэтому они находятся на стыке всего, что происходит. Краска первой ощущает воздействие окружающей среды, — говорит доктор Верри. — Также возможно, что во время консервационных процедур — реставрационных процедур — эти небольшие следы, которые фактически выглядели как грязь, были непреднамеренно удалены».

Как напоминает CNN, Греция неоднократно призывала к возвращению скульптур, которые британский дипломат лорд Элджин вывез с величественного храма Парфенон в Афинах в начале 19 века, когда он был послом в Османской империи, которая тогда правила Грецией.

Методика, используемая для поиска краски, была создана в 2007 году и известна как визуализация видимой люминесценции. По словам Верри, в процессе используется инфракрасный свет, который обнаруживает микроскопические следы краски, невидимые глазу. При освещении скульптур красным светом пигмент, известный как «египетский синий», поглощает свет и предстает перед камерой в виде светящегося белого цвета.

По данным Королевского химического общества, «египетский синий» был популярным пигментом своего времени, который производился с использованием кальция, меди и кремния. Ярко-синий цвет высоко ценился за свою редкость и обычно сохранялся для королевских особ или изображений богов и богинь.

Характерный синий цвет был обнаружен в нескольких местах мрамора, включая змеиный хвост на скульптуре мифического царя Кекропса, на заднем плане статуй Деметры и Персефоны и на одежде Дионы, матери Афродиты, где в нижней части ткани было обнаружено образование двух цветочных лепестков., согласно исследованию.

«Интерпретация этих очень маленьких следов всегда сложна, — комментирует доктор Верри. — Итак, мы делаем предположения об этих узорах путем сравнения с другими произведениями искусства».

Исследователи также обнаружили пурпурный цвет, который был обнаружен не в процессе визуализации, а человеческим глазом, сказал Верри. Оттенок, который они назвали «Парфенонский пурпурный», особенно уникален, говорится в исследовании, потому что исследователи обнаружили, что он не был приготовлен с использованием моллюсков — распространенного древнего средиземноморского рецепта.

По словам Верри, пурпурный цвет на основе моллюсков можно обнаружить с помощью метода, называемого рентгеновской флуоресценцией, но в данном случае этот цвет отсутствовал.

В классических текстах упоминается неуловимый пурпурный цвет, говорится в исследовании, но ингредиенты не разглашаются, поскольку цвет считается очень ценным.

«Это недавнее исследование дает еще одно доказательство того, что красочные украшения были распространены в древнегреческом искусстве» — сказал Майкл Космопулос, профессор археологии и греческих исследований в Университете Миссури в Сент-Луисе. — Это большое событие, потому что оно бросает вызов традиционному западному представлению о том, что классическое искусство было просто белым мрамором, и показывает, насколько важен был цвет для древнегреческих художников. Эти находки помогают нам понять творческий процесс, стоящий за ними, а также значение Парфенона и его скульптур".

На данном этапе реконструкция первоначального облика скульптур «на самом деле невозможна», отмечает доктор Верри, поскольку технология визуализации выявила только синюю краску, и «потому что воспроизведение в современных терминах одного из величайших шедевров человечества — это не то, к чему можно относиться легкомысленно».

«Что мы действительно смогли продемонстрировать, так это не конкретные поверхности для нанесения красок, а скорее то, что и резьба, и цвет были задуманы как часть одной и той же цели, — подчеркивает Уильям Вуттон, автор исследования из Королевского колледжа Лондона. — Чрезвычайная тщательность и внимание к изготовлению скульптуры — как к ее резьбе, так и к цвету — на самом деле были заметны во всем древнем мире до уровня, который мы все еще только начинаем понимать».