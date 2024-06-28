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Египетские писцы получали травмы, связанные с работой. Чем они болели

Офисным сотрудникам стоит насторожиться.

Аменхотеп, сын Хапу — древнеегипетский сановник эпохи Нового царства, выдающийся архитектор и писец, достигший вершин чиновной карьеры при фараоне Аменхотепе III и обожествлённый после смерти
Источник: Néfermaât/CC BY-SA 2.5

Египетские писцы, жившие в период между 2700 и 2180 годами до нашей эры, часто страдали от повреждений бедер, челюстей и больших пальцев. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Ученые из Национального музея в Праге, изучая останки писцов, похороненных в некрополе в Абусире, обнаружили у них дегенеративные изменения суставов, которые, вероятно, были вызваны их профессиональной деятельностью.

Статуэтка древнеегипетского писца и описание поз, в которых работали представители этой профессии
Статуэтка древнеегипетского писца и описание поз, в которых работали представители этой профессииИсточник: Národní Muzeum

Команда ученых проанализировала останки 69 взрослых мужчин из Абусира, 30 из которых, как выяснилось, были писцами, пишет Gardian. Поскольку только 1% населения умел читать и писать, писцы имели высокий социальный статус и занимались важной административной работой.

Исследование выявило, что у писцов были более частые случаи остеоартрита суставов, особенно в области нижней челюсти и черепа, правой ключицы, правого плеча, большого пальца правой руки, правого колена и позвоночника, особенно шейного отдела. Также были обнаружены признаки физического напряжения на плечевой кости и левой тазовой кости, изменения в коленных чашечках и правой лодыжке.

Остеоартрит височно-нижнечелюстного сустава на черепе останков писца
Остеоартрит височно-нижнечелюстного сустава на черепе останков писцаИсточник: Národní Muzeum

Результаты исследования отражают вид писцов в древнем искусстве, где они изображены сидящими со скрещенными ногами или на корточках. Такое положение создает нагрузку на позвоночник и суставы. Изменения в челюсти могли быть связаны с позами или с привычкой писцов жевать тростниковые инструменты, а повреждения суставов большого пальца — с жестким хватом ручки.

Ранее в городе Асуан в Египте раскопали более 30 древнеегипетских гробниц. Они были построены в скале вертикально в десять уровней. Такие конструкции не похожи на другие захоронения того времени — их, как правило, строили в два-три уровня. Археологи в сотрудничестве с врачами местной больницы установили, что самыми распространенными причинами смерти были анемия и инфекции. У некоторых умерших был туберкулез. При этом около 30−40% принадлежали детям и младенцам.