Египетские писцы получали травмы, связанные с работой. Чем они болели

Ранее в городе Асуан в Египте раскопали более 30 древнеегипетских гробниц. Они были построены в скале вертикально в десять уровней. Такие конструкции не похожи на другие захоронения того времени — их, как правило, строили в два-три уровня. Археологи в сотрудничестве с врачами местной больницы установили, что самыми распространенными причинами смерти были анемия и инфекции. У некоторых умерших был туберкулез. При этом около 30−40% принадлежали детям и младенцам.