Египетские писцы получали травмы, связанные с работой. Чем они болели

Египетские писцы, жившие в период между 2700 и 2180 годами до нашей эры, часто страдали от повреждений бедер, челюстей и больших пальцев. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.
Ученые из Национального музея в Праге, изучая останки писцов, похороненных в некрополе в Абусире, обнаружили у них дегенеративные изменения суставов, которые, вероятно, были вызваны их профессиональной деятельностью.
Команда ученых проанализировала останки 69 взрослых мужчин из Абусира, 30 из которых, как выяснилось, были писцами, пишет Gardian. Поскольку только 1% населения умел читать и писать, писцы имели высокий социальный статус и занимались важной административной работой.
Исследование выявило, что у писцов были более частые случаи остеоартрита суставов, особенно в области нижней челюсти и черепа, правой ключицы, правого плеча, большого пальца правой руки, правого колена и позвоночника, особенно шейного отдела. Также были обнаружены признаки физического напряжения на плечевой кости и левой тазовой кости, изменения в коленных чашечках и правой лодыжке.
Результаты исследования отражают вид писцов в древнем искусстве, где они изображены сидящими со скрещенными ногами или на корточках. Такое положение создает нагрузку на позвоночник и суставы. Изменения в челюсти могли быть связаны с позами или с привычкой писцов жевать тростниковые инструменты, а повреждения суставов большого пальца — с жестким хватом ручки.
Ранее в городе Асуан в Египте раскопали более 30 древнеегипетских гробниц. Они были построены в скале вертикально в десять уровней. Такие конструкции не похожи на другие захоронения того времени — их, как правило, строили в два-три уровня. Археологи в сотрудничестве с врачами местной больницы установили, что самыми распространенными причинами смерти были анемия и инфекции. У некоторых умерших был туберкулез. При этом около 30−40% принадлежали детям и младенцам.