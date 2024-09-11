Египет строит новую столицу

Впрочем, скоро в жизни города начнется новая глава: административной столицей он быть перестанет. Впервые о строительстве новой столицы для египетского государства было объявлено в 2015 году. Новая Столица (имени пока нет) раскинется на площади в 700 квадратных километров всего в 45 км восточнее Каира.