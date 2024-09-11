Египет строит новую столицу

Каир — крупнейший мусульманский город в мире, крупнейший город ближнего востока и третий по величине на Африканском континенте. Каир служил столицей Египетскому государству при нескольких средневековых династиях и после высвобождения от турецкого, а затем британского правления.
Впрочем, скоро в жизни города начнется новая глава: административной столицей он быть перестанет. Впервые о строительстве новой столицы для египетского государства было объявлено в 2015 году. Новая Столица (имени пока нет) раскинется на площади в 700 квадратных километров всего в 45 км восточнее Каира.
Возведение начали в 2017 году, а сейчас грандиозная стройплощадка уже похожа на город — портал IFLScience поделился спутниковыми снимками застроенной пустыни.
Основные здания, которые возводятся в будущей столице — административные: сюда переедут все органы власти.
Но кроме них, к примеру, уже готов зигзаг, вьющийся на севере города — Парк «Зеленая река», главный растительный островок нового города. Он тянется на 10 километров (для сравнения, длина Центрального парка в Нью-Йорке 4 км, а Парка Горького в Москве — 7 км) и оснащен прудами, пешеходными и велодорожками.
Изначально проект оценили в 45 миллиардов долларов, но в процессе цена выросла до 58 миллиардов. И тем не менее, уверены эксперты, дорогостоящее строительство пойдет Египту на пользу.
Причин несколько. Главная — стремительный рост населения: в 1950 году в Каире проживало 2,5 миллиона жителей, а сейчас, по приблизительным оценкам, 22,5 млн. При этом большинство домов выстроено вдоль Нила, так что плотность населения тоже высокая.
Египтянам тяжело жить в Каире — здесь повсюду пробки, не хватает инфраструктуры и всюду толпы людей.
Новый город рассчитан на 6 миллионов человек. Авторы проекта верят, что это поможет хотя бы частично разгрузить Каир.
Ранее рассказывали про другой амбициозный проект: компания Toyota возводит в Японии целый город, где всю работу будут выполнять роботы.