ЕГЭ в основной период сдадут 712 тыс. человек

«Экзамены пройдут во всех 89 субъектах РФ и 55 зарубежных странах. На участие в основной период ЕГЭ в 2025 году зарегистрировано более 712 тысяч человек, из них более 637 тысяч выпускников текущего года. В проведении ЕГЭ будут задействованы 5 963 пункта проведения экзаменов (ППЭ), свыше 300 тысяч организаторов и других работников ППЭ, более 6 тысяч медицинских работников», — говорится в сообщении.