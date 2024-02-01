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Ефимов день. Что можно и что нельзя делать 2 февраля 2024 года

2 февраля 2024 года отмечается день святого иеромонаха Ефимия. Он основал несколько крупных монастырей и прославился исцелением сына арабского вельможи, который обратил в христианскую веру свой народ. На Руси этот день называли «Ефим», «Ефимьев день», «Ефимий Великий», «Ефимий зимний», «Ефим метельный», «Ефимки».
Источник: Аргументы и факты

Кто такой Евфимий Великий?

Евфимий происходил из города Мелитины в Малой Армении, что около реки Евфрат. Родители его, Павел и Дионисия, были знатными людьми и приверженцами христианства. Отец умер, когда мальчику было совсем мало лет, и мать отдала его на воспитание местному епископу Отрию. Тот крестил Евфимия, и под его руководством будущий святой стал священнослужителем, прошел все ступени церковной иерархии и занял должность архиерея, в чьи обязанности входило смотреть за местными обителями.

Но в 26 лет он перебрался в Иерусалим, где поселился неподалеку от Фаранской лавры в одинокой келье. Рядом с ним так же отшельником жил Феоктист, и они стали духовными братьями. Через пять лет они вместе перебрались в пещеру в пустыню Кутила и ушли здесь в затвор. Постепенно о них узнавали другие люди, ищущие аскетичной жизни, и они стали приходить в пустыню и селиться рядом с подвижниками. Однако слава тяготила Евфимия, и он покинул монастырь, отправившись в пустыню Рува, и поселился на высокой горе Марда около Мертвого моря.

В поисках уединения преподобный углубился в пустыню Зиф и поселился в пещере, в которой некогда скрывался святой царь Давид. Там преподобный Евфимий основал монастырь. Приходившие к святому нарушали покой пустынника, любившего безмолвие, и он решил вернуться в оставленный им монастырь Феоктиста. По дороге преподобный облюбовал уединенное место на горе, где и остановился. Там впоследствии было погребено его святое тело. Евфимий мирно скончался в возрасте 97 лет.

Что можно делать 2 февраля 2024 года?

— По возможности день и обязательно вечер и ночь следует провести дома.

Что нельзя делать 2 февраля 2024 года?

— Нельзя перебирать крупы.

— Нельзя брать в руки нож.

— Нельзя ничего подбирать на улице.

— Нельзя ничего терять и отдавать.