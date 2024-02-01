Ефимов день. Что можно и что нельзя делать 2 февраля 2024 года

Но в 26 лет он перебрался в Иерусалим, где поселился неподалеку от Фаранской лавры в одинокой келье. Рядом с ним так же отшельником жил Феоктист, и они стали духовными братьями. Через пять лет они вместе перебрались в пещеру в пустыню Кутила и ушли здесь в затвор. Постепенно о них узнавали другие люди, ищущие аскетичной жизни, и они стали приходить в пустыню и селиться рядом с подвижниками. Однако слава тяготила Евфимия, и он покинул монастырь, отправившись в пустыню Рува, и поселился на высокой горе Марда около Мертвого моря.