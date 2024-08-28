Эффект плацебо работает, даже если пациент знает, что принимает «пустышку»

Исследователи провели эксперимент с жителями Мичигана, испытывающих умеренный длительный стресс из-за пандемии коронавируса, и случайным образом распределили их в две группы. Группе плацебо прислали по почте таблетки и инструкцию принимать их утром и вечером в течение двух недель. Препараты состояли только из микрокристаллической целлюлозы. При этом добровольцы прошли семинары, на которых им рассказали про эффект плацебо и объяснили, что в таблетках нет полезных компонентов. Контрольная группа же не получала ни таблеток, ни разъяснений.