Эффект плацебо работает, даже если пациент знает, что принимает «пустышку»

Исследователи провели эксперимент с жителями Мичигана, испытывающих умеренный длительный стресс из-за пандемии коронавируса, и случайным образом распределили их в две группы. Группе плацебо прислали по почте таблетки и инструкцию принимать их утром и вечером в течение двух недель. Препараты состояли только из микрокристаллической целлюлозы. При этом добровольцы прошли семинары, на которых им рассказали про эффект плацебо и объяснили, что в таблетках нет полезных компонентов. Контрольная группа же не получала ни таблеток, ни разъяснений.
Через две недели исследователи провели анализы. Оказалось, что у людей, принимающих плацебо, были ниже стресс, тревожность и депрессия по сравнению с контрольной группой. Эффекты были сопоставимы с трехмесячной программой когнитивно-поведенческой терапии.
Таким образом, прием плацебо снижает беспокойство, тревогу и депрессию у людей, которые испытывали стресс, даже если они знают, что препараты не имеют медицинской ценности.
Исследователи сделали вывод, что плацебо может помочь людям из группы умеренного риска контролировать свое психологическое здоровье в длительных стрессовых ситуациях.
Ранее эксперты сообщили, что подобные «пустышки» могут улучшить состояние пациентов с психическими отклонениями.