Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эффект плацебо работает, даже если пациент знает, что принимает «пустышку»

Раньше считалось, что эффект плацебо работает только в том случае, если человек не знает об «обмане». Новое исследование показало, что прием таких препаратов помогает, даже если пациенту известен их состав.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Исследователи провели эксперимент с жителями Мичигана, испытывающих умеренный длительный стресс из-за пандемии коронавируса, и случайным образом распределили их в две группы. Группе плацебо прислали по почте таблетки и инструкцию принимать их утром и вечером в течение двух недель. Препараты состояли только из микрокристаллической целлюлозы. При этом добровольцы прошли семинары, на которых им рассказали про эффект плацебо и объяснили, что в таблетках нет полезных компонентов. Контрольная группа же не получала ни таблеток, ни разъяснений.

Через две недели исследователи провели анализы. Оказалось, что у людей, принимающих плацебо, были ниже стресс, тревожность и депрессия по сравнению с контрольной группой. Эффекты были сопоставимы с трехмесячной программой когнитивно-поведенческой терапии.

Таким образом, прием плацебо снижает беспокойство, тревогу и депрессию у людей, которые испытывали стресс, даже если они знают, что препараты не имеют медицинской ценности.

Исследователи сделали вывод, что плацебо может помочь людям из группы умеренного риска контролировать свое психологическое здоровье в длительных стрессовых ситуациях.

Ранее эксперты сообщили, что подобные «пустышки» могут улучшить состояние пациентов с психическими отклонениями.