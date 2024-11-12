«Эффект Николаева». Астронавт Сунита Уильямс может погибнуть?

После посадки медики испытали шок — экипаж не мог стоять на ногах, их эвакуировали на носилках. Всего 18 суток на орбите привели к атрофии мыщц, проблемам с сосудами, потере солей кальция, фосфора в костях. Самочувствие космонавтов было неважным. Особенно жестко все эти изменения проявились у командира — он потерял 30% мышечной массы, сердце уменьшилось на 12%, костная ткань стала рыхлой, изменился состав крови, возникли серьезные проблемы с дыханием. В космическую медицину был даже введен термин «эффект Николаева». На полное восстановление у космонавтов ушло около двух лет. Причем если Севастьянов затем вернулся к подготовке, то Николаев с космосом закончил.