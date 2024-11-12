«Эффект Николаева». Астронавт Сунита Уильямс может погибнуть?

На околоземной орбите сложилась не самая благоприятная ситуация. Источники в НАСА сообщают о серьезной обеспокоенности состоянием здоровья астронавта Суниты Уильямс.
«Теперь она кожа и кости»
По данным издания New York Post, американские медики в течение последнего месяца пытаются справиться с серьезной потерей веса у Уильямс.
Наглядным доказательством стала публикация фотографии астронавта, которая выглядит сильно похудевшей и изможденной по сравнению со своими снимками до старта.
«Килограммы растаяли с нее, и теперь она кожа и кости. Так что это приоритет — помочь ей стабилизировать потерю веса и, надеюсь, обратить процесс вспять», — приводит New York Post слова источника в НАСА.
Впрочем, официальная позиция организации отрицает какие-либо проблемы: «Все астронавты НАСА на борту Международной космической станции проходят плановое медицинское обследование. За ними наблюдают специальные летные хирурги, и они находятся в добром здравии».
Ситуация, однако, такова, что вряд ли в НАСА будут официально подтверждать какие-либо проблемы. Ибо ситуация и без этого довольно сложная.
Неудача при испытаниях
61-летний Барри Уилмор и 59-летняя Сунита Уильямс входили в экипаж корабля Boeing CST-100 Starliner, который в июне 2024 года отправился в первый пилотируемый полет к МКС. Срок экспедиции был рассчитан на 10 дней.
Во время сближения и стыковки с МКС у CST-100 Starliner произошел отказ маневровых двигателей. Экипажу удалось пристыковаться к станции, но гарантий безопасного возвращения эксперты не дали.
В итоге Boeing CST-100 Starliner вернули на Землю в беспилотном режиме, а Уилмора и Уильямс решено было отправить назад на борту SpaceX Crew-9, чье возвращение намечено на февраль 2025 года.
Ради этого экипаж Crew-9 сократили до двух человек, зарезервировав места для застрявших на орбите.
Уилмор и Уильямс — люди опытные. Барри до нынешней миссии имел два полета общей продолжительностью полгода, а Сунита также за две орбитальных экспедиции налетала более 320 суток.
Как полет «Союза-9» изменил космонавтику
Проблема в том, что между десятидневным и восьмимесячным полетами существует большая разница в медицинских требованиях и подготовке. И ветеранов космоса на МКС оставили не от хорошей жизни.
В июне 1970 года Андриян Николаев и Виталий Севастьянов на «Союзе-9» осуществили полет продолжительностью свыше 17 суток. Орбитальных станций еще не существовало, и данная экспедиция должна была заложить основы продолжительных космических миссий.
После посадки медики испытали шок — экипаж не мог стоять на ногах, их эвакуировали на носилках. Всего 18 суток на орбите привели к атрофии мыщц, проблемам с сосудами, потере солей кальция, фосфора в костях. Самочувствие космонавтов было неважным. Особенно жестко все эти изменения проявились у командира — он потерял 30% мышечной массы, сердце уменьшилось на 12%, костная ткань стала рыхлой, изменился состав крови, возникли серьезные проблемы с дыханием. В космическую медицину был даже введен термин «эффект Николаева». На полное восстановление у космонавтов ушло около двух лет. Причем если Севастьянов затем вернулся к подготовке, то Николаев с космосом закончил.
Опасное возвращение
Итоги полета «Союза-9» заставили медиков разработать целую программу сохранения физической формы на орбите, которой экипажи строго придерживаются и по сей день.
Но, как уже говорилось, Уилмор и Уильямс готовились только к краткосрочному полету, и сейчас они, по сути, стали участниками незапланированного эксперимента.
Если по каким-то причинам медицинские рекомендации не помогают Уильямс или не подходят ей, то ее встреча с Землей может превратиться в очень серьезное испытание. И срочное возвращение с орбиты тоже может не быть лучшим выходом.
Остается только надеяться, что волнения беспочвенны и ситуация у медиков НАСА действительно под контролем.