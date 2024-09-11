Эффект бабочки: пачка чипсов изменила экосистему в пещере

В любом природном заповеднике можно встретить таблички «не мусорить». Они стоят там не только потому, что мусор — это неряшливо и антисанитарно, но и потому, что в охраняемых природных зонах хрупкая экосистема, которую может нарушить любой предмет из внешнего мира.