Эффект бабочки: пачка чипсов изменила экосистему в пещере

В любом природном заповеднике можно встретить таблички «не мусорить». Они стоят там не только потому, что мусор — это неряшливо и антисанитарно, но и потому, что в охраняемых природных зонах хрупкая экосистема, которую может нарушить любой предмет из внешнего мира.
Именно это и произошло в Карлсбадских пещерах — крупной цепи пещер в Национальном парке Нью-Мексико. Один из посетителей случайно обронил за ограждение пачку чипсов Cheetos и оставил ее там.
Как пишет портал IFLScience, пачка с сырным вкусом упала в самой большой пещере — чтобы пересечь это подземное пространство, нужно не менее часа. Никем не замеченные, чипсы быстро размокли от влажного подземного климата и превратились в невероятно питательную кашицу, которая произвела среди местных микроорганизмов настоящий фурор.
Микробы и грибок, проживающие в пещере, начали крайне активно поглощать смесь и размножаться, а к богатству пищевой цепи подключились пещерные сверчки, клещи, пауки и мухи, разнесшие питательное богатство по соседним пещерам. Вокруг пачки начала активно расти и умирать плесень.
Пачка чипсов — сущая мелочь для человека, но для жителей пещеры она буквально способна изменить мир, пояснили в службе Национального парка. Рейнджеры потратили 20 минут, чтобы отскрести все остатки пиршества и надеются, что постепенно биосфера придет в норму.
Мусор — постоянная проблема для американских заповедников. Каждый год их посещает 300 миллионов человек, которые оставляют после себя 70 миллионов тонн мусора.
Печальный пример — всемирно известные пещеры Ласко во Франции. В 1940-х здесь было обнаружено богатейшее собрание древней наскальной живописи. Невероятное открытие привлекло толпы исследователей и туристов, из-за чего в них повысилась температура и влажность. От этого в пещерах стал активно расти грибок и лишайник, в итоге существенно повредившие те самые наскальные рисунки, которые всех восхитили.
Уже к 1960-м пещеры пришлось закрыть для широкой публики. Теперь то, что осталось от рисунков возрастом 18 тысяч лет, находится за стальными дверями и охраняется камерами наблюдения.
В последнее время американским заповедникам не везет: недавно в Национальном парке Юты обрушились знаменитые скальные ворота, которым было 190 миллионов лет.