Едят землю и друг друга. Ученые обнаружили необычное поведение андских медведей

Помимо этого, команда смогла узнать больше о том, чем питаются животные. Например, выяснилось, что в их рацион входит более 21 вида растений. Такое разнообразие, по мнению ученых, вероятно, связано тем, что андские медведи живут на разных высотах — от 200 до 4 000 метров. Кроме того, они играют важную роль в экосистеме облачных лесов Амазонки. Поедая все эти растения и выбрасывая их семена, медведи пассивно восстанавливают леса по мере миграции, демонстрируя, насколько важно их выживание для всей экосистемы.