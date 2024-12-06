Едят землю и друг друга. Ученые обнаружили необычное поведение андских медведей

По словам исследователя Рутмери Пиллко Уаркайя, наблюдая за андскими медведями, они с коллегами обнаружили то, о чем ранее не было известно. Например, исследователи впервые запечатлели спаривание андских медведей, а также то, как они едят почву и глину. Кроме того, ученые второй раз в истории увидели, как животное поедает нечеловеческого примата. Также исследователи полагают, что им, вероятно, удалось впервые в истории заснять случай каннибализма с андскими медведями: взрослая особь съела детеныша.
Помимо этого, команда смогла узнать больше о том, чем питаются животные. Например, выяснилось, что в их рацион входит более 21 вида растений. Такое разнообразие, по мнению ученых, вероятно, связано тем, что андские медведи живут на разных высотах — от 200 до 4 000 метров. Кроме того, они играют важную роль в экосистеме облачных лесов Амазонки. Поедая все эти растения и выбрасывая их семена, медведи пассивно восстанавливают леса по мере миграции, демонстрируя, насколько важно их выживание для всей экосистемы.
По словам экспертов, полученная информация для такого вида, как андский медведь, бесценна. Представителей этого вида особенно сложно выслеживать и изучать, поскольку они обитают высокого в Андах и на отдаленных горных хребтах от Венесуэлы до Северной Аргентины, в том числе в Колумбии, Эквадоре, Перу и Боливии.
Ученые рассказали, что новые данные помогли им в работе по сохранению вида, а также предоставили бесценные сведения о поведении, естественной истории, экологических потребностях и преимуществах андских медведей.
Авторы исследования планируют объединить кадры, снятые камерами на ошейниках, с показаниями GPS и данными акселерометра. Потом они хотят составить полную карту того, чем занимались медведи.
Недавно мы делились другой новостью из медвежьего мира. Так, в апреле дикого медвежонка сняли с дерева, чтобы сделать с ним фотографию. После произошедшего малыша доставили в реабилитационной центр, где он восстанавливался до ноября (диких медвежат нельзя трогать, так как это может не только спровоцировать агрессивную реакцию медведицы, но и стать причиной того, что малыш станет сиротой).