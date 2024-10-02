«Едят 12 часов в день, спят 10». Как живут большие панды в Китае и России

Черно-белый медведь на разноцветном фоне
Большая панда, некогда горный хищник с большой челюстью, полной режущих клыков, ныне преимущественно обитает в богатом бамбуком регионе Сычуань, известном древними цивилизациями и острой кухней. Именно здесь находится самый большой в мире комплекс резерватов этого животного — мест, где они получают комфортные условия для существования, а ученые — возможность тщательно изучать их поведение и природу. За последние десятилетия большая панда действительно покорила весь мир, хотя лишь единицы из них покидали свое главное место обитания.
Чэнду, столица Сычуани, — один из самых ярких городов Китая, исторически притягивавший выходцев разных народностей всего региона. В силу своего природного соседства Чэнду стал и Меккой для главного черно-белого животного страны.
Панды в Чэнду буквально повсюду: на билетах в транспорте, на самом транспорте, на упаковках — от жвачки до техники, на вывесках заведений практически любой категории, не говоря уже о бесчисленных сувенирах и арт-объектах в центральной части города. Наш личный «счетчик панд» в первый же день сломался на 1800 — дальше считать показалось попросту бессмысленным.
Около 1900 больших панд, по данным агентства Синьхуа, обитает во всем Китае в дикой природе, 240 из них живут в одном из главных резерватов в северной части Чэнду. К слову, известная всему миру большая панда вопреки одному из заблуждений не относится к семейству пандовых или енотовых. Большой черно-белый медведь — представитель семейства медвежьих. В центре по изучению и разведению большой панды их красные собратья живут с ними по соседству и вызывают не меньшее умиление.
Центр поражает своими масштабами — парк с гигантской смотровой башней, просторными павильонами для животных, ветеринарным госпиталем, музеем, ресторанами, огромными сувенирными лавками называют «самым общеизвестным секретом Китая». Этот секрет — главный драйвер туристического потока в Сычуани, который оставляет в тени сычуаньскую оперу и сычуаньскую кухню. Именно чтобы увидеть панд, сюда ежедневно приезжают тысячи гостей со всего мира, в том числе из России.
«Поспали, можно и поесть, поели, можно и поспать»
Всем туристам рекомендуется приезжать в центр панд в Чэнду как можно раньше, пока эти большие животные еще проявляют свою активность и не переходят к одному из своих главных любимых занятий — сну. «Едят они по 12 часов в день, спят — примерно 10 часов, на активности приходится 1?2 часа», — рассказывает специалист центра Чэн Цишань. «Активности» панд — это ленивые прогулки по окружающему ландшафту и не менее ленивые взаимодействия друг с другом, от неуклюжей борьбы до объятий.
Главный рацион животного — свежий бамбук, который сюда доставляют каждый день. Благодаря обилию этого растения — одного из самых быстрорастущих в мире — в ареале обитания панд они не нуждаются в зимней спячке.
Центр, или, как его еще называют, база панд, — это «райская долина» для панд с условиями, максимально приближенными к идеальным, с учетом повадок животного и его потребностей. Панды предпочитают прохладную погоду, поэтому в жару, когда летом столбики термометров рвутся к 40 градусам, черно-белые медведи преимущественно находятся в павильонах с кондиционерами, удобствами и аттракционами для стимулирования их активности. В летние дни туристов от панд, как правило, отделяет панорамная витрина. Для лучшего ракурса желающим запечатлеть панд приходится проявлять терпение.
Панда-онигири
Настоящей звездой в Чэнду считается четырехлетняя панда по кличке Хуахуа. Медведица, которую часто называют онигири — за сходство с этой японской треугольной закуской из риса и нори, обрела небывалую популярность, особенно в Сети. Чем она отличается от других панд? Попросту говоря, она маленькая. Несмотря на свой возраст, этот миниатюрный мишка с очаровательной неуклюжестью лазает по деревьям, обнимая ветки короткими лапами.
В китайских социальных медиа за «похождениями» этой медведицы следит огромное число поклонников, а власти Чэнду в этом году «назначили» ее почетным директором по культуре и туризму. Обязанности, естественно, исполняются в промежутках между питанием и сном.
«Общая площадь центра по изучению панд — примерно 3 500 кв. м. Здесь занимаются разведением панд и их сопровождением от рождения до взрослого возраста», — поясняет Чэн Цишань. Если в дикой природе панды живут в среднем около 18 лет, на базе панд продолжительность их жизни почти вдвое больше — около 30.
Ученым удалось установить, что панды видят мир только в двух цветах — зеленом и синем и у них слабое зрение — они очень близоруки. Еще один интересный факт: взрослые большие панды весят меньше (около 160 кг), чем их бурые (около 400 кг) и белые (около 450 кг) сородичи, при этом по силе укуса китайские мишки их намного превосходят. Они способны раскусывать даже самый твердый бамбук.
До полуторагодовалого возраста панды обычно находятся с мамой, а после — живут отдельно. До совершеннолетия, а у них оно наступает в 6?7 лет, за ними ухаживают сотрудники центра. Для простоты их называют «мама (или папа) панды».
«Обычно на одного человека приходится по три-четыре панды. Они их кормят, убирают за ними, провожают или относят в вольер. Кроме того, они проводят своего рода медосмотры животных и занимаются их обучением, — поясняет Чэн Цишань. — Когда они маленькие, их учат, к примеру, залезать на дерево или тренируют задние лапы, если те недостаточно крепкие. Когда панды совсем юные, они более активны, сотрудники с ними играют. После наступления совершеннолетия панды становятся более самостоятельными, и с ними уже не так легко контактировать».
Работу с пандами и в их окружении сотрудники центра считают едва ли не лучшей из возможных. «Я очень рада здесь работать и каждый день видеть панд. Если ты устал или у тебя плохое настроение, посмотришь, как панда жует бамбук, — и сразу легче на душе», — делится Чэн Цишань.
Путешествие из Чэнду в Москву
За пределами Китая большие панды содержатся в зоопарках двух десятков стран мира. С 1985 года эти животные официально считаются национальным достоянием Китая, поэтому власти приняли решение не дарить их, как было ранее, а на время, обычно на 15 лет, передавать «в гости» в зарубежную страну. Подобного рода действия относятся сугубо к государственной компетенции, и акты передачи панд в другие страны уже давно прозвали «пандовой дипломатией», по которой также можно отслеживать взаимоотношения между Китаем и зарубежными государствами. В России живут всего три большие панды, все — в Московском зоопарке, других мест обитания этих животных в нашей стране нет.
«Это любимцы посетителей, к ним приковано внимание тысяч глаз», — отмечает Ирина Овчинникова, начальник отдела «Фауна Китая». Самец Жуи и самка Диндин прибыли как раз из Сычуани: Жуи родился в 2016 году в Центре по изучению и разведению больших панд, а Диндин — годом позже на другой базе этого центра — в районе Волун в той же провинции. Китайская сторона передала их на 15 лет в 2019 году — по соглашению о совместном сохранении и исследовании большой панды. Событие было решено приурочить к отмечавшемуся тогда 70-летию годовщины образования КНР и установлению российско-китайских дипотношений. В официальной церемонии передачи панд приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Панды — существа, размножающиеся не так уж часто, поэтому каждый новорожденный мишка даже в самом Китае — уже большое событие. Тем более уникальным стало рождение панды в неволе в России. В 2023 году у Диндин в Московском зоопарке родился детеныш — Катюша.
«В 60-х годах прошлого столетия в Московском зоопарке содержались большие панды — самцы Пиньпинь и Аньань, — рассказывает Ирина Овчинникова. — Самец Аньань прожил в Московском зоопарке 13 лет, ездил в Англию к самке Чичи, и самка приезжала в Россию, но успешного спаривания не было. В 2001 году в рамках проведения Дней культуры Пекина в Москве приезжали две большие панды, экспонировались 50 дней».
Жуи и Диндин специалисты называют молодой и перспективной парой. «Диндин проявила отличные материнские качества. Мы следим за ее поведением, ее отношением к Катюше. Пока не загадываем сильно вперед, наслаждаемся материнством Диндин, взрослением Катюши, радуемся ее достижениям», — поясняет Овчинникова.
Для поселения больших панд в Московском зоопарке заблаговременно построили новый китайский павильон. «В вольерах — высокая влажность, пониженная температура, имеются конструкции для лазания, бассейны. Постоянно меняется обогащение среды, ежедневно проводится тренинг. У больших панд всегда есть свежий бамбук, который дается три раза в день, есть холодильник для его хранения», — отмечает эксперт.
Взаимодействие с коллегами в Китае ведется непрерывно, начиная с момента подготовки к переезду. «Мы поддерживаем постоянную связь с китайскими специалистами, обмениваемся опытом и консультируемся по различным вопросам. Благодаря нашему сотрудничеству родилась Катюша. На всех этапах нам помогали китайские коллеги, — отмечает эксперт. — Они подсказывали, корректировали нашу работу и даже просто морально поддерживали. Это наш первый опыт получения потомства в России от столь уникальных животных, и поддержка специалистов с такой огромной экспертизой была для нас очень важна».
Данные, полученные в ходе наблюдений за Жуи, Диндин и Катюшей, регулярно передают в центр в Чэнду — они становятся ценным дополнением для общего свода данных по большим пандам, способствующим их изучению и сохранению, подчеркивает Ирина Овчинникова. «Так что Московский зоопарк вносит свой вклад в изучение этого уникального вида животных», — резюмирует она.
Так «пандовая дипломатия» приносит свои плоды не только для взаимоотношения двух стран, но и для самой популяции этого малочисленного вида неуклюжих, но умилительных черно-белых медведей. К открытию Года культуры России и Китая создали эмблему: русский медвежонок и китайская панда в национальных костюмах держатся за руки.
В год 75-летия дипломатических отношений между Россией и Китаем остается только надеяться, что рано или поздно «медведей-кошек» (именно так переводятся иероглифы, составляющие название панд на китайском) в нашей стране станет хотя бы немного больше.
Александра Подервянская, Виталий Корнеев