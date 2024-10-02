«Едят 12 часов в день, спят 10». Как живут большие панды в Китае и России

За пределами Китая большие панды содержатся в зоопарках двух десятков стран мира. С 1985 года эти животные официально считаются национальным достоянием Китая, поэтому власти приняли решение не дарить их, как было ранее, а на время, обычно на 15 лет, передавать «в гости» в зарубежную страну. Подобного рода действия относятся сугубо к государственной компетенции, и акты передачи панд в другие страны уже давно прозвали «пандовой дипломатией», по которой также можно отслеживать взаимоотношения между Китаем и зарубежными государствами. В России живут всего три большие панды, все — в Московском зоопарке, других мест обитания этих животных в нашей стране нет.