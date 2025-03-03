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Эдриан Броди получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Американский актер Эдриен Броуди получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист», свидетельствует трансляция церемонии награждения.

Источник: AP/Invision

Помимо Броуди за статуэтку в этой номинации также боролись Тимоти Шаламе за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный», Колман Доминго, сыгравший в кинокартине «Синг-Синг», Рэйф Файнс за роль в «Конклаве» и Себастиан Стэн за исполнение роли президента США Дональда Трампа в молодости в фильме «Ученик».