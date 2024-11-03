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Единственный на Западе музей Ленина в Финляндии объявил о закрытии

В Финляндии в воскресенье, 3 ноября, закроется единственный на Западе музей Ленина, он находится в городе Тампере. Объявление о закрытии музея опубликовано на сайте культурного учреждения.

Источник: Соцсети

Зал музея известен как «место зарождения Советского Союза», где Владимир Ленин и Иосиф Сталин впервые встретились в 1905 году.

О закрытии и демонтаже музея стало известно еще в конце апреля 2024 года. Директор музея Калле Каллио тогда пояснил, что старое название больше не соответствует содержанию музея, вводит посетителей в заблуждение и вызывает недопонимание.

Музей Ленина был открыт обществом «Финляндия — СССР» 20 января 1946 года в годовщину смерти лидера большевиков, музей проработал в стране 78 лет.

На месте музея Ленина в феврале 2025 года откроется новый музей Nootti. Экспозиция будет посвящена отношениям двух стран и их истории со времен революции в России и обретения Финляндией независимости в 1917 году до вступления республики в НАТО.