Единственных кормильцев многодетной семьи законодательно защитят от увольнения

Отзыв правительства направлен на законопроект, который касается семей с тремя и более малолетними детьми, где трудоустроен только один из родителей. Сейчас запрет на увольнение единственного кормильца действует только до достижении младшим ребенком возраста трех лет. Авторы инициативы предложили исключить этот ограничение и законодательно защитить единственного кормильца от увольнения по инициативе работодателя, если в семье трое детей в возрасте до 14 лет.