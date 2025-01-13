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Единственных кормильцев многодетной семьи законодательно защитят от увольнения

Правительство России при условии его доработки в целом поддержало законопроект, согласно которому расширяется запрет на увольнение родителей-единственных кормильцев в многодетных семьях. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Источник: Freepik

Отзыв правительства направлен на законопроект, который касается семей с тремя и более малолетними детьми, где трудоустроен только один из родителей. Сейчас запрет на увольнение единственного кормильца действует только до достижении младшим ребенком возраста трех лет. Авторы инициативы предложили исключить этот ограничение и законодательно защитить единственного кормильца от увольнения по инициативе работодателя, если в семье трое детей в возрасте до 14 лет.

По данным Международной организации труда, более 700 млн женщин в мире не могут работать из-за необходимости ухаживать за детьми и пожилыми родственниками. По мнению ее экспертов, более равномерное распределение домашних обязанностей могло бы поспособствовать решению проблемы глобального дефицита квалифицированных кадров. В России уровень занятости женщин заметно выше среднемирового, но их доля на рынке труда, несмотря на дефицит кадров, также не растет.