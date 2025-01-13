Единственного кормильца в многодетной семье могут запретить увольнять

«Вместе с тем, необходимо учитывать, что значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников, в том числе с учетом уже предусмотренных трудовым законодательством РФ, может повлечь за собой снижение конкурентоспособности таких работников на рынке труда в связи с тем, что их трудоустройство возлагает на работодателей дополнительные финансовые и административные издержки», — пояснил кабмин.