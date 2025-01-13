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Единственного кормильца в многодетной семье могут запретить увольнять

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Правительство предварительно поддержало законопроект, предусматривающий запрет увольнять родителя, если это единственный кормилец в многодетной семье, следует из проекта отзыва кабмина, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в документе.

В нем уточняется, что законопроект не учитывает, что один из родителей может не состоять в трудовых отношениях, но при этом зарабатывать (индивидуальный предприниматель, иной доход).

«Вместе с тем, необходимо учитывать, что значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников, в том числе с учетом уже предусмотренных трудовым законодательством РФ, может повлечь за собой снижение конкурентоспособности таких работников на рынке труда в связи с тем, что их трудоустройство возлагает на работодателей дополнительные финансовые и административные издержки», — пояснил кабмин.