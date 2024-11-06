Эдинбургский зоопарк объявил «конкурс красоты» среди бегемотиков

«Му-Денг? Кто такой Денг?», — в понедельник шотландский зоопарк в шутливой форме опубликовал в социальной сети сообщение о тайской звезде, попутно представив миру местного новорожденного детеныша бегемота по кличке Хаггис.
Известно, что карликовые бегемотики Му-Денг и Хаггис имеют больше общего, чем может показаться на первый взгляд: они не только являются представителями исчезающего вида, но и носят клички в честь национальных мясных блюд.
Представители Эдинбургского зоопарка уверяют, что Хаггис — милый и игривый представитель вида, который «покажет, за что мир полюбил карликовых бегемотов!».
Однако, стоит отметить, что несмотря на такое сенсационное представление, пользователи соцсетей не очень-то оценили пиар-ход. Поэтому зоопарк Эдинбурга извинился за то, что использовал известность Му-Денг для привлечения внимания к Хаггису, а также за провокацию заочного соперничества между двумя милейшими созданиями.
Мы были неправы, натравливая Хаггиса и Му-Денг друг на друга. В этом мире есть место для двух прекрасных карликовых гиппопотамов-примадонн, и мы должны чествовать их всех.
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