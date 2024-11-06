Эдинбургский зоопарк объявил «конкурс красоты» среди бегемотиков

Однако, стоит отметить, что несмотря на такое сенсационное представление, пользователи соцсетей не очень-то оценили пиар-ход. Поэтому зоопарк Эдинбурга извинился за то, что использовал известность Му-Денг для привлечения внимания к Хаггису, а также за провокацию заочного соперничества между двумя милейшими созданиями.