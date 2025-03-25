Единая социальная карта для пенсионеров отменит региональные ограничения

«Поскольку у нас страна единая, и многие социальные стандарты едины, мне кажется, было бы правильно, чтобы вот эта социальная карта действительно была общая на всей территории страны, чтобы льготы не ограничивались регионами. На самом деле, помимо городского транспорта, в принципе, пенсионеры смогут получать более качественные услуги, потому что это будет унифицированная система, и я бы сказал, что пенсионеры будут действительно более мобильны из-за подобных нововведений», — рассказал эксперт.
Он пояснил, что на сегодняшний день есть определенная сложность с получением каких-то льготных услуг, если пенсионер находится в другом регионе. К тому же льготы за трудовую деятельность, по мнению эксперта, жители старшего поколения должны получать вне зависимости от местонахождения.
«По большому счету они работали, будем так говорить, во благо всей страны, а не только региона, поэтому льготы, предоставляемые на территории всей страны, это было бы, наверное, очень правильно», — обратил внимание эксперт.
По мнению Чиркова, с введением единой социальной карты роль аналогичных региональных решений снизится. «Можно действительно на условиях и при использовании вот этой вот единой карты реализовать на ней все функции и дать возможность пользоваться всеми льготами. Но пока сложно сказать, как это будет сделано. Мне кажется, было бы очень логично, если бы это все (региональные льготы — прим. ред.) было интегрировано», — заключил Чирков.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать по всей территории России. СРЗП планирует подготовить законопроект, обеспечивающий бесплатный проезд в городском транспорте и доступ к льготам для всех пенсионеров и предпенсионеров, независимо от региона проживания.