Единая социальная карта для пенсионеров отменит региональные ограничения

«Поскольку у нас страна единая, и многие социальные стандарты едины, мне кажется, было бы правильно, чтобы вот эта социальная карта действительно была общая на всей территории страны, чтобы льготы не ограничивались регионами. На самом деле, помимо городского транспорта, в принципе, пенсионеры смогут получать более качественные услуги, потому что это будет унифицированная система, и я бы сказал, что пенсионеры будут действительно более мобильны из-за подобных нововведений», — рассказал эксперт.