«Едим и не жалуемся»: россияне рассказали, что они делают с кабачками

У почти 70% опрошенных есть дача с огородом. Большинство из этой части респондентов (91%) сообщило, что выращивает кабачки. 74% из них его жарят, многие делают из кабачков рагу (68%) и икру (56%). Кто-то тушит их в духовке или делает другие блюда (по 42%). Некоторые участники исследования отбирают семена для посадки кабачков в следующем году (9%), а кто-то их ест (3%). Также кабачки используют: для поделок (2%), оладьев (2%) и заморозки (1%).
Столкнувшиеся с «кабачковым потоком» россияне раздают их безземельным, а некоторые используют продукт очень необычными способами: делают из кабачков варенье, аджику, цукаты, вафли и кетчуп.
Несколько человек заявили, что в этом году их нет или мало. «Мы едим кабачки и не жалуемся!» — написал один из пользователей. Многие скармливают продукт животным и птицам.
46% всех респондентов сообщили, что у них остаются кабачки, которые они и их семьи не могут потребить.
24% делают из лишних плодов икру, 20% — выбрасывают на компост, а 9% просто выкидывают. На вопрос «что вы делаете с кабачками, которые не можете потребить», 3% затруднились дать ответ, в то же время 2% пользователей продают их на местном рынке. Еще 5% дали свои ответы: «Отдаю в монастырь», «Отдаю на благотворительность, в столовую для бездомных».
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Айгуль Сабитова