«Едим и не жалуемся»: россияне рассказали, что они делают с кабачками

У почти 70% опрошенных есть дача с огородом. Большинство из этой части респондентов (91%) сообщило, что выращивает кабачки. 74% из них его жарят, многие делают из кабачков рагу (68%) и икру (56%). Кто-то тушит их в духовке или делает другие блюда (по 42%). Некоторые участники исследования отбирают семена для посадки кабачков в следующем году (9%), а кто-то их ест (3%). Также кабачки используют: для поделок (2%), оладьев (2%) и заморозки (1%).