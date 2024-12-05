Еда всегда. Врач Бережанский рассказал, почему нельзя кусочничать

«Есть у нас такой нерв — вагус, который регулирует, как желудок переваривает пищу, как сердце бьется. У человека с ожирением вагус постоянно находится в возбуждении — он стимулирует желудок, выделяется соляная кислота, и человек без конца ест. Вроде бы наелся, а через час еще что-то перехватил, потом через полчаса перекусил и т. д. У человека практически нет пауз без пищи, а в норме следует выдерживать 4−5 часов без еды. Из-за того, что человек постоянно ест, нерв еще больше стимулируется. Возникает порочный круг. Это большая проблема, особенно у подростков, они постоянно заглядывают в холодильник, кусочничают, перекусывают. А если еще добавить неактивный образ жизни, то лишний вес обеспечен».