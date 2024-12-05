Еда всегда. Врач Бережанский рассказал, почему нельзя кусочничать

В России 28,2% населения имеют избыток массы тела. И все больше полных среди детей и подростков. Около 15,4% мальчиков и 8,6% девочек имеют избыточную массу тела. А причина лишнего веса у детей чаще всего — неправильное питание, постоянные перекусы и недостаток физической активности.
С чего инфаркт в 16 лет?
«Школьник после уроков зашел в ближайший магазин, купил булку, дома сделал бутерброды, какой-нибудь газировкой или соком все это запил. Соки — это вредный напиток, потому что он содержит одни углеводы. Не говоря уже о сладких газировках. Даже свежевыжатого сока нужно давать ребенку максимум полстакана в день», — рассказал aif.ru врач-педиатр, доцент Сеченовского университета, доктор медицинских наук Павел Бережанский.
Он напоминает, что лишний вес и ожирение — фактор риска для многих заболеваний.
«Избыточная масса тела приводит к развитию метаболического синдрома, может спровоцировать сахарный диабет, гипертонию в будущем, потому что нарушается обмен жиров, — продолжает врач. — Раньше тот же самый инфаркт миокарда мы у детей не видели. Сейчас бывают случаи, когда у подростков в 16−17 лет случается инфаркт. И все они имеют ожирение. Ожирение запускает каскад воспалений, которые в будущем могут дать много осложнений: в работе органов дыхания, пищеварения и других».
Дело в том, что в жировых клетках накапливаются женские гормоны. Они выступают как иммуномодуляторы, то есть стимулируют иммунитет. В ответ на попадание аллергена организм отреагирует сильнее, чем если бы масса тела была в норме, что может вызвать бронхообструкцию, то есть сужение бронхов и затруднение дыхания.
Поел и снова хочется
Также врачи отметили, что дети с ожирением при заболевании ковидом лечатся по 3−5 месяцев.
При избытке жировой ткани нарушается работа нервной системы.
«Есть у нас такой нерв — вагус, который регулирует, как желудок переваривает пищу, как сердце бьется. У человека с ожирением вагус постоянно находится в возбуждении — он стимулирует желудок, выделяется соляная кислота, и человек без конца ест. Вроде бы наелся, а через час еще что-то перехватил, потом через полчаса перекусил
Следите за тарелкой
Есть такой показатель, как индекс массы тела (ИМТ) — масса тела в килограммах делится на рост в квадрате. Если получилось больше 25, значит, уже есть избыточный вес. С этим надо бороться.
Каким должно быть здоровое питание? Приучите ребенка правильно наполнять тарелку. «Если мы представим тарелку, то половину должны занимать овощи, фрукты, дальше чуть менее половины углеводы и остальное белки. Детская тарелка вообще должна быть разноцветная, как радуга. Чем больше цветов, тем полезнее ее содержимое», — заключает врач.