Еда — наш друг. Нутрициолог рассказал, как питаться, чтобы жить до 100 лет

Честно говоря, я не знаю, откуда взялась недобрая слава о пальмовом масле, которая, кстати, есть не только у вас, но и в Европе. Скорее всего, на это есть экономические причины, а не научные. Ведь в Европе не выращивают пальму и не производят из нее масло. Кроме того, надо различать само красное пальмовое масло и его переработку. Но тут все зависит от способа, каким оно было переработано. Любое масло, которое нагревается до очень высоких температур, очевидно, может привести к появлению продуктов, вредных для здоровья. Но если это холодный пресс, например, холодная экстракция, то ничего, кроме пользы в нем не будет. Для меня пальмовое масло — это красное золото. На мой взгляд, это лучшее растительное масло, которое можно употреблять в пищу. Я убежденный защитник пальмового масла, поскольку знаю, что оно имеет больше преимуществ, чем любое другое масло.