Еда — наш друг. Нутрициолог рассказал, как питаться, чтобы жить до 100 лет

Об этом aif.ru рассказал профессор, биохимик, нутрициолог, член Академии наук Камеруна, член Постоянного комитета ООН по питанию, Биохимического общества Великобритании Юлиус Обен.
География еды
Елена Нечаенко, aif.ru: Юлиус, вы жили и работали в разных странах и на разных континентах. Какие основные особенности питания вы там заметили?
Юлиус Обен: В Британии, например, в отличие от Камеруна, люди едят много переработанной пищи. Большинство продуктов, которые люди едят на моей родине свежие, с рынка, а не из супермаркетов. В Англии и Америке питание в ресторанах и фастфудах является частью культуры, но в Камеруне люди готовят пищу дома. В этом и заключается самая большая разница. Плюс у нас люди больше заняты физической активностью, я имею в виду не спорт, а повседневную активность. Что касается типов еды, то помимо высокоуглеводной пищи, которую потребляют люди во всем мире, в Камеруне фрукты и овощи едят практически все, а в Европе — только те, кто следит за питанием.
Домашняя еда против фастфуда
— Какие блюда являются визитной карточкой камерунской кухни? И чем ваша кухня отличается от европейской, американской?
— В камерунской кухне используется очень много острых специй — это ее главная особенность. А выделить конкретное блюдо не могу, поскольку в Камеруне насчитывается около 150 блюд, характерных только для этой страны. Как по мне, британская кухня немного безвкусная и там много заимствованных блюд, Для американской кухни характерны различные виды жаркого, там есть такие вещи, как буритос. Но если собрать кухни вместе, то и в Британии, и в США — странах, которые стали центром пищевых привычек — сейчас преобладают продукты с высокой степенью обработки. Это совершенно не похоже на камерунскую кухню.
— То, что в Камеруне люди предпочитают готовить сами, связано с отсутствием развитой инфраструктуры общепита или это реально какие-то культурологические особенности? Если фастфуд «завоюет» Африку, думаете, он там особо не приживется?
— Действительно, культура меняется, поэтому сейчас молодые люди и у нас все чаще едят вне дома, считая, что это модно, современно. И это произошло благодаря постороннему влиянию. Внедрение нездоровой пищи, фастфуда — это одна из тех вещей, против которых я выступаю. Я беспокоюсь, что в ближайшие 15−20 лет, если не будет сделано то, что пытается сделать наш фонд, мы можем столкнуться с ситуацией, когда привычки питания изменятся и люди начнут есть вне дома неправильную пищу.
— Как вы предполагаете бороться с этой вредной тенденцией?
— Безусловно, это зависит от того, кто контролирует медиапространство и кто способен платить за него. Исправить привычки питания, вредные тенденции можно лишь пропагандируя правильные привычки питания и диеты. Для этого нужно больше рекламы, больше продвижения, тогда и отношение может измениться.
— Люди воспринимают Африку как континент, где люди голодают. Насколько остро проблема нехватки пищи стоит сегодня?
— Люди в западном мире воспринимают Африку как одну страну, что, конечно, не так. Живя в Великобритании, США, я тоже видел самые страшные случаи недостаточного питания. Они встречаются повсеместно. Кто-то ест слишком много, а кому-то не хватает еды. Это проблема распределения богатства и распределения возможностей получить пищу.
Но дефицит еды — не единственная проблема. Мы говорим о тройном бремени недоедания. Помимо недоедающих людей, есть люди с избыточным весом и ожирением, а также те, что едят не то, что нужно, и в итоге у них возникает дефицит микроэлементов. Управлять этой тройной проблемой очень сложно.
Радуга в тарелке
— Каждый день есть овощи и фрукты — этого достаточно, чтобы питаться правильно?
— Это хорошо, но недостаточно. Что касается овощей и фруктов, которые положено есть по 5 порций в день, то я советую употреблять их по принципу радуги. Например, съедайте в день 1 яблоко, 1 апельсин, горсть зеленых листовых овощей, немного желтых и оранжевых, синих, фиолетовых. Употреблять в пищу овощи разных цветов важно потому, что каждый цвет овоща представляет собой активный компонент. То, что есть в листовых зеленых овощах, будет отличаться от компонентов овощей другого цвета. Например, желтый или оранжевый цвет говорит о высоком содержании витамина А, каротиноидов. Зеленый салат богат витаминами В, важными для обмена веществ, нервной системы. Белые и фиолетовые овощи содержат активные компоненты, полезные при определенных заболеваниях. Когда вы едите такую радужную смесь, то можете быть уверены, что удовлетворяете свои потребности в микроэлементах.
— Ого, сколько овощей надо в день съедать. Может, тогда сразу стать вегетарианцем? Как вы, кстати, оцениваете вегетарианскую диету?
— Я не вегетарианец. И думаю, что быть им довольно сложно. В человеческом организме растительные белки, например, менее биологически доступны, чем животные источники белка. Поэтому правильно составить вегетарианский рацион — серьезная задача. Идеальный баланс в рационе — это высокое содержание овощей и минимум мяса. И красного, и белого. Но многие люди живут счастливо, будучи вегетарианцами.
— А каковы негативные последствия употребления красного мяса? Вероятно, повышение холестерина?
— Я смотрю на этот вопрос чуть иначе. «Плохой» холестерин (ЛПНП) в нашем организме по большей части вырабатывается не из мясной пищи, поэтому если вы едите мясо в умеренных количествах, то ничего плохого не будет. И совсем убирать его из своего рациона не стоит.
Мясо, масло и холестерин
— А что насчет жиров?
— Когда говорят о липидах, имеют в виду все жиры, и хорошие (высокой плотности) и плохие (низкой плотности). И холестерин тоже бывает плохим (ЛПНП) и хорошим (ЛПВП). Первый вызывает сердечно-сосудистые заболевания, а второй выводит плохой холестерин из организма.
— Откуда брать хороший холестерин? И какой еды избегать, чтобы не получать плохого холестерина?
— Первая распространенная ошибка заключается в том, что люди ищут хороший холестерин в растительной пище. Но его там нет. Мы получаем холестерин только из животных источников. Отсюда следует, что если вы не употребляете в пищу продукты животного происхождения, то вы полностью избегаете холестерина. Именно поэтому вегетарианцы хвастаются тем, что в их рационе нет холестерина. Но некоторое его количество, поступающее с пищей, нам необходимо: для функционирования, нервных клеток, синтеза различных гормонов
— В России многие не одобряют пальмовое масло. Как относятся к этому продукту в вашей стране, где пальмы растут повсюду и наверняка это масло в ходу?
— Пальмовое масло — одна из тех вещей, которые я пропагандирую, потому что польза от него намного превосходит недобрую славу, которая его сопровождает. Я уже говорил, что масло из растительных источников не содержит холестерина. Очевидно, что и в пальмовом масле его нет. Зато есть высокое содержание насыщенных жирных кислот (выше, чем в оливковом масле).
Честно говоря, я не знаю, откуда взялась недобрая слава о пальмовом масле, которая, кстати, есть не только у вас, но и в Европе. Скорее всего, на это есть экономические причины, а не научные. Ведь в Европе не выращивают пальму и не производят из нее масло. Кроме того, надо различать само красное пальмовое масло и его переработку. Но тут все зависит от способа, каким оно было переработано. Любое масло, которое нагревается до очень высоких температур, очевидно, может привести к появлению продуктов, вредных для здоровья. Но если это холодный пресс, например, холодная экстракция, то ничего, кроме пользы в нем не будет. Для меня пальмовое масло — это красное золото. На мой взгляд, это лучшее растительное масло, которое можно употреблять в пищу. Я убежденный защитник пальмового масла, поскольку знаю, что оно имеет больше преимуществ, чем любое другое масло.
Еда будущего
— Как человек науки, какой вы видите еду будущего? Что мы будем есть лет эдак через 10? И как изменится сама форма еды? Мы ее представляем в виде таблеток или в тюбиках, как у космонавтов. Верите ли вы, что такие форматы могут войти в обиход?
— Через 10 лет, я надеюсь, люди станут есть больше фруктов и овощей. Сократят размер порций. И будут смотреть на еду, как на лекарство.
Что касается новых форм еды, таких, как таблетки и концентраты, они, я думаю, вряд ли войдут в обиход. Но люди станут лучше осознавать необходимость питаться по-другому. Да, мир меняется, становится более быстрым, у людей нет времени садиться и есть, они перекусывают на бегу. Но мы уже сейчас живем дольше, чем 100 лет назад, и поэтому нам стоит побеспокоиться о том, что мы едим сейчас, зная, что нам нужно сохранить здоровье до 100 лет и дольше.
— А как вы относитесь к биосинтезированной еде? Мясу, которое сделано в лаборатории в пробирке или маслу из дрожжей, созданному за счет ферментирования. У таких технологий много перспектив?
— Такого рода продукты появятся. И именно такие методы могут сделать продукты более функциональными, более здоровыми, чтобы еда была как лекарство. Ключевой вопрос науки сейчас — бактерии в нашем кишечнике. Мы слишком долго игнорировали микробиом. А сейчас знаем, что он выполняет ключевую функцию. В зависимости от типа пищи, от того, как она была обработана и съедена, мы можем воздействовать на микробиологическую экосистему. Поэтому главный вопрос, как перерабатывать продукты, чтобы они были более функциональны. И это будущее направление поисков.