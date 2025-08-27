Популярные темы
Economist усомнился, что украинская ракета «Фламинго» реальна

Журнал задается вопросами из-за заявленных характеристик новой ракеты «Фламинго», сжатых сроков ее разработки, а также схожести с ракетой другого производителя. Украина утверждает, что уже начала выпуск этих систем.

Источник: РИА "Новости"

Характеристики новой украинской дальнобойной ракетой «Фламинго» с заявленной дальностью 3 тыс. км вызывают сомнения, пишет The Economist.

«Разработанная так быстро и почти идеально соответствующая оборонным потребностям Украины, ракета кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой», — пишет журнал.

Дальность ракеты 21 августа раскрыл президент Украины Владимир Зеленский. За три дня до этого глава Минобороны Денис Шмыгаль сообщил о запуске производства «Фламинго».

Украинское издание Defence Express писало, что «Фламинго» напоминает крылатую ракету FP-5 от британской компании Milanion Group, которую показали в феврале в ОАЭ на выставке IDEX-2025. Эта компания имеет опыт сотрудничества с Украиной.

Вот какие характеристики FP-5 приводило издание:

время нахождения ракеты в воздухе — более четырех часов;

максимальная скорость — 950 км/ч;

крейсерская скорость — 850−900 км/ч;

размах крыла — 6 м;

максимальная взлетная масса — 6 т;

масса боевой части — 1 т.

Economist также отмечает сходство «Фламинго» и FP-5. Украинским разработчиком «Фламинго» называют компанию Fire Point, есть ли у нее связи с Milanion, неясно. В статье журнала говорится, что корпус «Фламинго» делают из стекловолокна, а используемый в ней двигатель — это турбореактивный АИ-25 от запорожского «Мотор Сич».

Цена ракеты — менее €1 млн.

Economist указывает на поразительно сжатые сроки разработки и запуска производства ракеты: Fire Point утверждает, что на это ушло девять месяцев, а путь начался с наброска на салфетке в конце прошлого года. Также компания указывает, что оттолкнулась от основ, вдохновившись такими историческими моделями, как немецкая «Фау-1» времен Второй мировой войны.

«Я поначалу очень скептически относился к этому, но когда я увидел ракеты, я был потрясен», — сказал один из курирующих проект чиновников, чье имя в материале не названо.

Журнал пишет, что сейчас производится одна ракета в день, потом выпуск планируют увеличить до семи. Часть производства, вероятно, расположена за рубежом, но «более 90%» окончательной сборки происходит на секретных объектах, рассредоточенных по всей Украине, утверждает Fire Point.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия будет отвечать на появление у Украины дальнобойного оружия. В 2023-м он заявил, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».

