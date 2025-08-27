Economist усомнился, что украинская ракета «Фламинго» реальна

Economist указывает на поразительно сжатые сроки разработки и запуска производства ракеты: Fire Point утверждает, что на это ушло девять месяцев, а путь начался с наброска на салфетке в конце прошлого года. Также компания указывает, что оттолкнулась от основ, вдохновившись такими историческими моделями, как немецкая «Фау-1» времен Второй мировой войны.