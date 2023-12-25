E-Journal Scavi di Pompei: в Помпеях нашли «рождественский вертеп»

На руинах древнего римского города археологи обнаружили 13 небольших статуй, поразительно похожих на фигуры, встречающиеся в рождественских вертепах. По словам ученых, эта находка добавляет новое измерение к общей картине города, погребенного под пеплом в 70 году нашей эры.

Миниатюрные глиняные скульптуры стояли на горизонтальной плоскости, которую археологи расценили как полку, висевшую когда-то внутри дома. Причем в комнате, где их нашли, стены были богато украшены, что указывало на важность статуэток. Высотой они оказались не больше 15 см, и каждая изображала человека.

Ученые предполагают, что эти статуэтки могут отсылать к мифу о Кибеле и Аттисе, связанному с жизненным циклом времен года и плодородием земли. Как сообщают археологи в статье, опубликованной на сайте Pompeii Sites, фигурки дают ценную информацию о культурных и религиозных практиках в Помпеях и потенциально могут дать новое понимание влияний и традиций, сформировавших ранние представления о вертепах.

Обнаруженные статуэтки также совпадают с другими рождественскими традициями во всем мире. Например, в испанском регионе Каталония в вертеп помещают рождественскую фигурку, «каганер», — считается, что она приносит процветание. Еще один традиционный рождественский герой — Кага-Тио, его тоже выставляют на видное место в праздники для привлечения удачи.

Археологи говорят, что подобные находки напоминают о богатом переплетении традиций, сформировавших праздники в разных культурах и столетиях. А благодаря открытию в Помпеях мы можем заглянуть в прошлое и задуматься о нашем общем человеческом опыте.