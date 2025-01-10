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Джуд Лоу сыграет Путина в фильме французского режиссера

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Британский актер Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи, сообщает издание Deadline.

Источник: © РИА Новости

«Позже он планирует сыграть второстепенную роль в новом фильме Оливье Ассайаса “Кремлевский волшебник”… Владимира Путина в начале его управленческой карьеры», — пишет издание.

Ожидаемая дата премьеры кинокартины не сообщается.

Сам актер в интервью изданию рассказал, что уже начал подготовку к роли, однако, по его ощущениям, он словно находится «у подножия Эвереста», на который собирается подняться.

Издание отмечает, что события политического триллера «Кремлевский волшебник» будут происходить в начале 1990-х годов, а в центре сюжета окажется молодой художник, ставший телевизионным продюсером, Вадим Баранов (его роль исполнит американский актер Пол Дано), который неожиданно становится пиарщиком перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина.