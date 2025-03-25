Джуд Лоу появился в образе Владимира Путина на съемочной площадке

Британский актер Джуд Лоу попал в объективы фотокамер в образе российского лидера Владимира Путина на съемках фильма «Кремлевский волшебник». Соответствующие кадры опубликовали в Telegram журналисты кремлевского пула РИА Новости.
Известно, что съемки фильма проходят в Риге. «Кремлевский волшебник» снимает французский режиссер Оливье Ассаяс по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи.
Дата премьеры фильма пока не обнародована, однако известно, что сюжет разворачивается в 1990-х.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе подробностей фильма, в котором молодого Владимира Путина сыграет британский актер Джуд Лоу.