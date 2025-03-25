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Джуд Лоу появился в образе Владимира Путина на съемочной площадке

Съемки фильма «Кремлевский волшебник» проходят в Риге.

Британский актер Джуд Лоу попал в объективы фотокамер в образе российского лидера Владимира Путина на съемках фильма «Кремлевский волшебник». Соответствующие кадры опубликовали в Telegram журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Известно, что съемки фильма проходят в Риге. «Кремлевский волшебник» снимает французский режиссер Оливье Ассаяс по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи.

Дата премьеры фильма пока не обнародована, однако известно, что сюжет разворачивается в 1990-х.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе подробностей фильма, в котором молодого Владимира Путина сыграет британский актер Джуд Лоу.