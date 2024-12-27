Джоуи Белладонна рассказал, чем он занимался после ухода из Anthrax

В девяностые у музыканта не было финансовых трудностей, однако он устроился туда, потому что ему нужно было чем-то себя занять.
Как вспоминает вокалист трэш-метал-группы, в то время он каждый день стриг траву. Об этом он рассказал в интервью для MusicInterviewCorner.
На самом деле мне необязательно было выполнять эту работу. Это была одна из тех вещей, которые пошли не по плану, но мне это понравилось, и я получил от этого большой опыт.
Джоуи Белладонна вокалист Anthrax.
Белладонна покинул Anthrax в 1992 году. Потом он временно вернулся в состав группы в 2005-м, а в 2010-м снова стал ее постоянным участником.
Ранее барабанщик группы Чарли Бенанте рассказал, что группа записала около 14 новых песен для своего предстоящего 12-го полноформатника.