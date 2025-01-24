Джордж Мартин стал соавтором научной статьи о фантастическом вирусе

Американский физик из Лос-Аламосской национальной лаборатории и писатель-фантаст Ян Трегиллис создали научную модель вирусной системы, описанной во вселенной книг «Дикие карты». Эти книги были написаны коллективом авторов под редакцией создателя «Песни льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. Формула позволяет описать динамику мутаций вымышленного вируса, изменяющего ДНК людей. Научная статья, соавтором которой является Мартин, опубликована в журнале American Institute of Physics.
Серия книг «Дикие карты» выпускается с 1987 года, и уже включает 32 книги. В центре сюжета — люди, заразившиеся вирусом «Дикая карта». У одних мутации вызывают ужасающие физические изменения, их называют Джокерами. Другие получают сверхспособности и становятся Тузами. Серия книг вдохновила физика вывести научные обоснования для существования вымышленного вируса.
Работа над формулой началась с обсуждения вируса в фан-блоге по «Диким картам». Физик увлекся настолько, что предложил сделать полноценное научное исследование, посвященное вирусу. Соавтором публикации стал сам Джордж Р. Р. Мартин. Это его первая рецензируемая научная работа.
Формула описывает поведение вирусной системы с точки зрения физики. Она помогает упорядочить канон, показывая, как в теории могут развиваться мутации. По словам Трегиллиса, они с Мартином перебрали несколько подходов, включая фрактальные модели и термодинамические аналоги, но в итоге остановились на лагранжевой механике. В ходе работы ученый создал модель, которая генерирует статистические распределения результатов мутаций.
При этом физик отметил, что научные обоснования не могут и не должны затмевать саму фантастическую историю. По его словам, главный акцент в книгах сделан на героях, их мотивах и взаимодействии с миром, а вирус — это лишь инструмент, позволяющий развивать сюжет. Он также отметил, что подобные работы могут быть полезны для популяризации физики.
«Это направление помогает нам определить фокус и логическую стратегию исследования. Мы стараемся объяснять каждый шаг так, чтобы даже студенты, которые еще не знакомы с лагранжевой механикой, могли понять общий ход работы. Для этого мы используем аналогии с похожими задачами и понятиями, которые могут быть им полезны, а также обсуждаем альтернативные подходы, чтобы показать, почему выбранное решение более удачное», — говорится в публикации.
В 2023 году Джордж Мартин подал в суд на компанию OpenAI, создавшую чат-бота ChatGPT. В иске утверждается, что компания «скормила» книги писателей «большой языковой модели», лежащей в основе ChatGPT, нарушая авторские права и принимая участие в «систематической массовой краже». «ChatGPT используют для создания низкокачественных электронных книг, выдавая его за автора и вытесняя книги, написанные человеком», — утверждается в иске.
Писатели во главе с Джорджем Мартином хотят, чтобы компании OpenAI запретили использовать без разрешения защищенные авторским правом книги. А также требуют возмещения ущерба в размере до $150 тыс. за каждое использованное без разрешения произведение.
Параллельно Мартин работает над книгой в цикле «Песнь льда и пламени» под названием «Ветра зимы». Однако работа продвигается медленно: о том, что книга закончена на 75% писатель сообщил еще в 2022 году, однако с тех пор произведение так и не вышло.