Джордж Мартин стал соавтором научной статьи о фантастическом вирусе

«Это направление помогает нам определить фокус и логическую стратегию исследования. Мы стараемся объяснять каждый шаг так, чтобы даже студенты, которые еще не знакомы с лагранжевой механикой, могли понять общий ход работы. Для этого мы используем аналогии с похожими задачами и понятиями, которые могут быть им полезны, а также обсуждаем альтернативные подходы, чтобы показать, почему выбранное решение более удачное», — говорится в публикации.