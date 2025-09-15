«Запад подтвердил свою приверженность, и способ доказать это — сказать, что “коалиция желающих” начнет прибывать. Конечно, они не будут вступать в боевые действия: украинцы гораздо лучше западных европейцев в этом деле», — сказал он в интервью украинскому СМИ.
Джонсон добавил, что западный военный контингент не пойдет на опасные для жизни задания, а сосредоточится на логистике, обучении и вспомогательных функциях.
В этот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, прокомментировав слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о нежелании конфронтации, заявил, что Европа хочет воевать с Россией руками украинцев, а потом нанести свой удар. Ранее Сикорский заявил, что европейские страны не стремятся вступать в военный конфликт с Россией.
