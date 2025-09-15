Джонсон исключил участие Запада в боевых действиях на Украине

«Запад подтвердил свою приверженность, и способ доказать это — сказать, что “коалиция желающих” начнет прибывать. Конечно, они не будут вступать в боевые действия: украинцы гораздо лучше западных европейцев в этом деле», — сказал он в интервью украинскому СМИ.