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Джонни Деппа засняли с русской моделью в Лондоне

Голливудского актера Джонни Деппа засняли с русской моделью Юлией в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Joel C Ryan/Invision/AP

Их сфотографировали во время вылета с вертолетной площадки. Известно, что Юлия из России, сейчас работает в Европе и занимается собственным салоном красоты в Праге.

До этого ходили слухи о возможном романе 60-летнего Джонни Деппа и 20-летней Дженны Ортеги. Они появились после того, как блог о звездах Deuxmoi сообщил, что актеры были замечены вместе и, возможно, работают над фильмом «Битлджус 2», выход которого запланирован на осень следующего года. При этом сама звезда сериала «Уэнсдэй» признавалась, что и думать не может о свиданиях, так как у нее не получается совмещать работу с отношениями.

Близкий друг Джонни Деппа также рассказывал папарацци, как изменилась личная жизнь актера после скандального развода с Эмбер Херд.

«Он очистил свое имя и вернул себе огромную общественную поддержку. Джонни продвинулся вперед. Это в прошлом», — объяснил инсайдер издания.