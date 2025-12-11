Джонни Депп не знает Булгакова и жизни в СССР: Олег Басилашвили возмутился идеей актера снять «Мастера и Маргариту»

«Дай бог этому Деппу здоровья! Вообще, лучше бы ему это все не снимать. Потому что никакого отношения к тому положению, в котором находился Михаил Афанасьевич Булгаков в 20−30-е годы, они [Депп и его команда] не имеют. У них нет ни малейшего представления о том, что такое Советский Союз, что такое Россия, что такое мы», — считает народный артист РСФСР и СССР.