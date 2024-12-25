Джон Кораби признался, что увольнение из Mötley Crüe было для него облегчением

Исполнитель признался, что в его отношениях с коллегами по Mötley Crüe было много «драмы и беспорядка». Долгое время они говорили ему, что не собираются возвращать в проект бывшего лидера Винса Нила, но за его спиной пытались наладить с Винсом контакт. «Я думаю, они держали меня в заднем кармане на случай, если с Винсом не получится. Я понимаю. Это умный поступок», — поделился Джон в разговоре с Rock Daydream Nation.