«Джоконду» переместят в новый зал Лувра

Директор описывала проблемы здания Лувра, жалуясь на ситуацию с залами, «которые часто находятся в неудовлетворительном состоянии». На встрече Макрон представил план под названием «Новое возрождение Лувра». По его словам, сочетание уже существующих коллекций с новыми залами, которые откроются в ближайшие годы, позволит музею принимать «как минимум 12 млн посетителей в год».
Президент сообщил, что в Лувре появится новый главный вход со стороны Колоннады Перро. Этот проект позволит «сбалансировать посещение музея» и сделать доступ к нему более удобным для посетителей, которые сейчас должны проходить через помещения под пирамидой Лувра со стороны улицы Риволи или Квадратной площади, открытой к парку Тюильри.
«Джоконда» Леонардо да Винчи будет перемещена и выставлена «в специальном пространстве», расположенном в новом зале под пирамидой Лувра. Как отметил Макрон, эта новая экспозиция будет иметь «отдельный вход и отдельный билет» и будет создана так, чтобы обеспечить «спокойное посещение» и соответствовать значимости шедевра.
Эмманюэль Макрон объявил, что Министерство культуры немедленно «инвестирует €10 млн в проведение предварительных исследований для последующих работ». По его словам, эта сумма уже предусмотрена текущим бюджетом. Что же касается всех работ, которые может потребовать «Новое возрождение Лувра», их стоимость составит €700−800 млн, и работы займут около десяти лет. При этом музей не будет закрываться на время перестройки.