«Джоконду» переместят в новый зал Лувра

Эмманюэль Макрон объявил, что Министерство культуры немедленно «инвестирует €10 млн в проведение предварительных исследований для последующих работ». По его словам, эта сумма уже предусмотрена текущим бюджетом. Что же касается всех работ, которые может потребовать «Новое возрождение Лувра», их стоимость составит €700−800 млн, и работы займут около десяти лет. При этом музей не будет закрываться на время перестройки.