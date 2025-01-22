«Джокера», Копполу и Кейт Бланшетт номинировали на «Золотую малину»

Организаторы антипремии «Золотая малина» огласили номинантов по итогам 2024 года. Юбилейная, 45-я церемония награждения, по традиции состоится накануне премии Американской академии кинематографических искусств и наук — «Оскара», то есть 1 марта.
Как сообщает Variety, лидером по количеству номинаций стал провалившийся в прокате «Джокер: Безумие на двоих». Музыкально-психологический триллер Тодда Филлипса, основанный на персонажах DC Comics, заявлен в семи категориях, в том числе за худшую режиссуру и сценарий. Также фильм претендует на звание худшего фильма и худшего «сиквела, приквела, ремейка или пародии» (так звучит номинация). Кроме того, Хоакин Феникс впервые номинирован на «Золотую малину» как худший актер, аналогичной номинации удостоилась его коллега Леди Гага.
По шесть номинаций получили картины «Бордерлендс», «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, супергеройский фильм по мотивам комиксов Marvel «Мадам Паутина» и байопик «Рейган» с Алексеем Воробьевым в одной из ролей. Также отмечены «Крэйвен-охотник» о суперзлодее Marvel, комедия «Без глазури» и ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом.
Антипремию «Золотая малина» придумал американец Джон Уилсон в 1981 году. Ею отмечают худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, саундтрек и фильм года. «Победителей» выбирают около 500 членов так называемого фонда «Золотая малина» (Golden Raspberry Award Foundation, GRAF) путем голосования по почте. Призом служит пластмассовая ягода малины, покрытая из пульверизатора золотой краской. Стоит такой приз менее $5. Лауреаты почти никогда не забирают его лично.
Список номинантов премии «Золотая малина»
Худший фильм
«Бордерлендс».
«Джокер: Безумие на двоих».
«Мадам Паутина».
«Мегалополис».
«Рейган».
Худший режиссер
С. Дж. Кларксон — «Мадам Паутина».
Фрэнсис Форд Коппола — «Мегалополис».
Илай Рот — «Бордерлендс».
Джерри Сайнфелд — «Без глазури».
Тодд Филлипс — «Джокер: Безумие на двоих».
Худший актер
Джек Блэк — «Дорогой Санта».
Деннис Куэйд — «Рейган».
Закари Ливай — «Гарольд и волшебный мелок».
Джерри Сайнфелд — «Без глазури».
Хоакин Феникс — «Джокер: Безумие на двоих».
Худшая актриса
Кейт Бланшетт — «Бордерлендс».
Лели Гага — «Джокер: Безумие на двоих».
Брайс Даллас Ховард — «Аргайл: Супершпион».
Дакота Джонсон — «Мадам Паутина».
Дженнифер Лопес— «Атлас».
Худший актер второго плана
Джек Блэк — «Бордерлендс».
Джон Войт — «Мегалополис», «Рейган», «Страна теней» и «Незнакомцы».
Шайа ЛаБаф — «Мегалополис».
Тахар Рахим — «Мадам Паутина».
Кевин Харт — «Бордерлендс».
Худшая актриса второго плана
Ариана Дебоуз — «Аргайл: Супершпион» и «Крэйвен-охотник».
Лесли Энн Даун — «Рейган».
Эмма Робертс — «Мадам Паутина».
Эми Шумер — «Без глазури».
FKA Twigs — «Ворон».
Худший сценарий
«Джокер: Безумие на двоих».
«Крэйвен-охотник».
«Мадам Паутина».
«Мегалополис».
«Рейган».
Худший ремейк, сиквел или рип-офф
«Ворон».
«Джокер: Безумие на двоих».
«Крэйвен-охотник».
«Муфаса: Король Лев».
«Мятежная Луна 2: Дарующая шрамы».
Худшее экранное комбо
Весь состав «Мегалополиса».
Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер — «Рейган».
Любые два неприятных персонажа (но особенно Джек Блэк) — «Бордерлендс».
Любые два несмешных «комедийных артиста» — «Без глазури».
Хоакин Феникс и Леди Гага — «Джокер: Безумие на двоих».