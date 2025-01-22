«Джокера», Копполу и Кейт Бланшетт номинировали на «Золотую малину»

Как сообщает Variety, лидером по количеству номинаций стал провалившийся в прокате «Джокер: Безумие на двоих». Музыкально-психологический триллер Тодда Филлипса, основанный на персонажах DC Comics, заявлен в семи категориях, в том числе за худшую режиссуру и сценарий. Также фильм претендует на звание худшего фильма и худшего «сиквела, приквела, ремейка или пародии» (так звучит номинация). Кроме того, Хоакин Феникс впервые номинирован на «Золотую малину» как худший актер, аналогичной номинации удостоилась его коллега Леди Гага.