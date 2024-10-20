Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула

«Считается дурным тоном говорить об этом, но я сделаю исключение, учитывая весьма специфические обстоятельства. Я уже дважды отказывалась от пэрства, один раз при лейбористах и ​​один раз при тори. Если бы мне предложили пэрство в третий раз, я бы все равно не приняла его», — написала Роулинг в социальной сети Х.