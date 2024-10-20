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Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула.

Источник: AP 2024

В середине октября компания YouGov провела опрос, согласно которому около 40% британцев поддержали бы гипотетическое присвоение Джоан Роулинг титула пэра. Ранее экс-министр бизнеса и торговли Кеми Баденок заявила, что предложила бы Роулинг пэрство.

«Считается дурным тоном говорить об этом, но я сделаю исключение, учитывая весьма специфические обстоятельства. Я уже дважды отказывалась от пэрства, один раз при лейбористах и ​​один раз при тори. Если бы мне предложили пэрство в третий раз, я бы все равно не приняла его», — написала Роулинг в социальной сети Х.

Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997—2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии.