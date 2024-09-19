Джоан Роулинг начала работу над новым романом

Ранее стало известно, что бывший муж Джоан Роулинг угрожал сжечь рукопись «Гарри Поттера». По словам Роулинг, отношения с супругом с самого начала дали трещину. Не спасло брак и рождение дочери. Писательница отметила, что главной причиной всех трудностей был тотальный контроль со стороны бывшего мужа. Тот проверял ее личные вещи и следил за передвижениями. Утешение для себя Роулинг нашла в работе над книгой о мальчике-волшебнике. По мере того как рос роман, отношения между супругами все больше ухудшались. Поведение мужа в браке стало «очень жестоким и очень контролирующим».