Джимми Киммел в четвертый раз проведет церемонию вручения «Оскаров»

Комик и ведущий собственного шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» Джимми Киммел станет ведущим 96-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Американскую киноакадемию. Он вел шоу в 2017, 2018 и 2023 годах.

«Я всегда мечтал провести церемонию вручения “Оскара” ровно четыре раза», — иронично прокомментировал новость Киммел.

Исполнительные продюсеры церемонии Радж Капур и Кэти Маллан отметили, что Киммел «зарекомендовал себя как один из величайших ведущих церемонии вручения “Оскара” всех времен благодаря своему идеальному сочетанию человечности и юмора».

По статистике Американской академии кинематографических искусств и наук, прямая трансляция церемонии награждения премии «Оскар», которую вел Джимми Киммел ранее в этом году, собрала у экранов рекордные с «пандемийного» 2020 года 18,7 млн зрителей. Но одновременно с этим остается «третьим худшим показателем», отмечает The Guardian. На этой церемонии Киммел пошутил про пощечину Уилла Смита Крису Року, которой среди прочего запомнилась церемония 2022-го.

96-я церемония вручения премии «Оскар» будет транслироваться в прямом эфире телеканала ABC 10 марта 2024 года. Сама церемония пройдет по традиции в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Рекорд по количеству проведенных церемоний «Оскара» принадлежит американскому комику Бобу Хоупу. Он провел вручение 19 раз — в период с 1939 по 1977 годы. Также Хоуп является пятикратным лауреатом премии «Оскар» (четыре из которых — почетные, пятая — Награда имени Джина Хершолта), двукратный лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также Премии Гильдии киноактеров США. Легендарный комик скончался 27 июля 2003 года в возрасте 100 лет.

Церемония 2022 года запомнилась неприятным инцидентом. Ведущий шоу Крис Рок неудачно пошутил о прическе Джады Пинкетт-Смит, спросив, когда выйдет картина «Солдат Джейн 2» (несколько лет назад Пинкетт-Смит была вынуждена побриться наголо из-за аутоиммунного заболевания). После этого супруг актрисы Уилл Смит вышел на сцену и в прямом эфире дал Року пощечину. Тот не стал обращаться в полицию, но киноакадемия осудила поступок Смита и начала расследование. В итоге актер принес извинения Року и академии, покинул Академию кинематографических искусств и наук, а позже записал пятиминутное видео, где снова извинился перед Крисом Роком. Однако Американская киноакадемия все равно запретила актеру участвовать в своих мероприятиях на протяжении десяти лет.

В декабре прошлого года Крис Рок заявил, что отклонил предложение Американской киноакадемии выступить в качестве ведущего. Всего комик трижды был ведущим: в 2005, 2016 и 2022 годах.