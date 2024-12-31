Джим Шеппард, один из основателей Nevermore, не знал о воссоединении группы

Жена Джима Шеппарда, бывшего басиста американского метал-бэнда Nevermore, опубликовала в своих социальных сетях заявление о том, что ее мужа не предупредили о воссоединении группы.
27 декабря экс-участники Nevermore Джефф Лумис и Ван Уильямс опубликовали пост о «новой главе» в творчестве группы. Спустя несколько дней после этого Присцилла Шеппард развеяла слухи о возможном участии ее мужа в воссоединении коллектива.
Мне жаль, что вы думаете, будто Джеймс замешан в этом. Мы не знаем об их планах, и это совершенно неуважительно использовать название группы Nevermore, не посоветовавшись с Джимом Шеппардом, поскольку он является одним из основателей группы.
Присцилла Шеппард жена музыканта Джима Шеппарда.
Nevermore фактически распались в 2011 году, когда Лумис и Уильямс объявили об уходе из группы из-за личных разногласий с Шеппардом и вокалистом Дэйном, скончавшимся в 2017-м.
Ранее Марти Фридман рассказал, что отказался от воссоединения с Megadeth в 2015 году из-за маленького гонорара.