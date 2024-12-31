Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джим Шеппард, один из основателей Nevermore, не знал о воссоединении группы

Жена Джима Шеппарда, бывшего басиста американского метал-бэнда Nevermore, опубликовала в своих социальных сетях заявление о том, что ее мужа не предупредили о воссоединении группы.

Источник: Звук

Жена Джима Шеппарда, бывшего басиста американского метал-бэнда Nevermore, опубликовала в своих социальных сетях заявление о том, что ее мужа не предупредили о воссоединении группы.

27 декабря экс-участники Nevermore Джефф Лумис и Ван Уильямс опубликовали пост о «новой главе» в творчестве группы. Спустя несколько дней после этого Присцилла Шеппард развеяла слухи о возможном участии ее мужа в воссоединении коллектива.

Мне жаль, что вы думаете, будто Джеймс замешан в этом. Мы не знаем об их планах, и это совершенно неуважительно использовать название группы Nevermore, не посоветовавшись с Джимом Шеппардом, поскольку он является одним из основателей группы.

Присцилла Шеппард жена музыканта Джима Шеппарда.

Nevermore фактически распались в 2011 году, когда Лумис и Уильямс объявили об уходе из группы из-за личных разногласий с Шеппардом и вокалистом Дэйном, скончавшимся в 2017-м.

Ранее Марти Фридман рассказал, что отказался от воссоединения с Megadeth в 2015 году из-за маленького гонорара.