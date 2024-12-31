Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джим Рут из Slipknot рассказал о процессе написания музыки

Гитарист американского ню-метал-коллектива Slipknot Джим Рут признался, что правил для написания музыки не существует. По мнению артиста, создавать композиции можно так, как заблагорассудится.

Источник: Звук

Гитарист американского ню-метал-коллектива Slipknot Джим Рут признался, что правил для написания музыки не существует. По мнению артиста, создавать композиции можно так, как заблагорассудится.

«Многие люди говорят, что песни пишутся сами собой, и когда это действительно так происходит, то, как правило, получаются хорошие песни», — рассказал Джим Рут в интервью для Andertons Music Co.

Гитарист также признался, что бывают треки, которые лежат в виде демо-записей годами до того момента, как в них «откроется» что-то необычное в процессе работы.

Напомним, что Slipknot выпустили свой последний на данный момент альбом The End, So Far в сентябре 2022 года.

Ранее перкуссионист группы Шон Крейен заявил, что участники коллектива стали менее близки.