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Джим Керри продал особняк в Лос-Анджелесе за $20 млн

Актер продал дом со скидкой $10 млн — за $19,75 млн вместо запрошенных изначально $28,9 млн. На территории есть театр, теннисный корт и бассейн с водопадом.

Источник: Legion-Media.ru

Актер Джим Керри заключил контракт о продаже особняка в Лос-Анджелесе. Первоначально он выставил дом по цене $28,9 млн, однако в итоге снизил цену до $19,75 млн, сообщает Mansion Global.

Керри купил особняк 1951 года постройки во флоридском районе Уэст-Палм-Бич в 1994 году. Общая площадь дома 3,3 тыс. кв, а участка 80 соток. Здесь пять спален, шесть каминов и большие окна, следует из публикации.

На территории помимо главного особняка расположен гостевой дом, сады с зонами отдыха, лес, собственный театр с дизайном в стиле ар-деко, солярий, а также платформа для йоги и медитации. Кроме того, здесь есть теннисный корт и бассейн с водопадом, уточняется в статье.

Бен Аффлек ранее купил поместье в Лос-Анджелесе за $20,5 млн. Здание было построено в 1941 году. На территории нового дома актера расположен спа-центр и конюшня.