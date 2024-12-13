Джим Керри продал особняк в Лос-Анджелесе за $20 млн

Актер Джим Керри заключил контракт о продаже особняка в Лос-Анджелесе. Первоначально он выставил дом по цене $28,9 млн, однако в итоге снизил цену до $19,75 млн, сообщает Mansion Global.
Керри купил особняк 1951 года постройки во флоридском районе Уэст-Палм-Бич в 1994 году. Общая площадь дома 3,3 тыс. кв, а участка 80 соток. Здесь пять спален, шесть каминов и большие окна, следует из публикации.
На территории помимо главного особняка расположен гостевой дом, сады с зонами отдыха, лес, собственный театр с дизайном в стиле ар-деко, солярий, а также платформа для йоги и медитации. Кроме того, здесь есть теннисный корт и бассейн с водопадом, уточняется в статье.
Бен Аффлек ранее купил поместье в Лос-Анджелесе за $20,5 млн. Здание было построено в 1941 году. На территории нового дома актера расположен спа-центр и конюшня.