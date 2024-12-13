Джим Керри продал особняк в Лос-Анджелесе за $20 млн

На территории помимо главного особняка расположен гостевой дом, сады с зонами отдыха, лес, собственный театр с дизайном в стиле ар-деко, солярий, а также платформа для йоги и медитации. Кроме того, здесь есть теннисный корт и бассейн с водопадом, уточняется в статье.