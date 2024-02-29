Джим Джармуш ловит момент: почему фильмы режиссера так привлекательны

Под покровом ночи герои как будто становятся честнее и снимают маски. В Лос-Анджелесе таксистка в исполнении Вайноны Райдер ничуть не жалеет, что не стала актрисой, никуда не торопится и ни с кем не соревнуется. Девушка довольствуется тем, что имеет. В Нью-Йорке водитель-иммигрант из Дрездена меняется местами с пассажиром-афроамериканцем. Два одиночества хорошо понимают друг друга. В Париже незрячая пассажирка демонстрирует удивительную проницательность и ставит на место нетактичного водителя. В Риме неугомонный таксист решает исповедаться пассажиру-священнику и до смерти шокирует того историей о пагубной страсти к тыкве, овце, а затем и жене брата. Во время поездки по Хельсинки на первый план выводятся личные трагедии. Один из троих пьяных пассажиров рассказывает о худшем дне в своей жизни (увольнение, разбитая машина, беременность 16-летней дочери и разлад с женой), а водитель вспоминает о своем невыносимом горе.