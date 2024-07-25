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Джиджи Хадид поссорилась с женой Роберта Паттинсона из-за Брэдли Купера

Супермодель Джиджи Хадид обиделась на певицу Сьюки Уотерхаус после того, как та рассказала про расставание с актером Брэдли Купером.

Источник: AFP 2023

Об этом сообщает издание Life & Style.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Джиджи Хадид «в ярости» из-за того, что ее бывшая подруга Сьюки Уотерхаус выставила Брэдли Купера в столь негативном свете.

«Они поссорились, нет никаких признаков того, что для них все будет как прежде. Джиджи полностью поддерживает Брэдли и воспринимает это, как вопрос, который тоже касается ее. Она не собирается это так оставлять», — рассказал источник.

Другой инсайдер отметил, что Сьюки Уотерхаус рассказала правду про разрыв с Брэдли Купером. По словам информатора, если Джиджи Хадид «что-то не понравилось, то это ее проблема».

Недавно Сьюки Уотерхаус в интервью журналу Vogue назвала расставание с Брэдли Купером «ошеломляющим». Певица призналась, что ей было трудно после разрыва с возлюбленным в 2015 году.

«Когда происходит что-то публичное, о чем знают все, а предыстория этого очень сложная, тебе приходится очень тяжело, но ты не можешь рассказать все миру. Из-за этого чувствуешь себя одинокой», — заявила Уотерхаус.

По словам певицы, она смогла отпустить ситуацию только спустя много лет.

С 2018 года Сьюки Уотерхаус встречается с актером Робертом Паттинсоном. В марте журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь. 8 июня стало известно, что звезды поженились.