Джиджи Хадид поссорилась с женой Роберта Паттинсона из-за Брэдли Купера

Об этом сообщает издание Life & Style.
Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Джиджи Хадид «в ярости» из-за того, что ее бывшая подруга Сьюки Уотерхаус выставила Брэдли Купера в столь негативном свете.
«Они поссорились, нет никаких признаков того, что для них все будет как прежде. Джиджи полностью поддерживает Брэдли и воспринимает это, как вопрос, который тоже касается ее. Она не собирается это так оставлять», — рассказал источник.
Другой инсайдер отметил, что Сьюки Уотерхаус рассказала правду про разрыв с Брэдли Купером. По словам информатора, если Джиджи Хадид «что-то не понравилось, то это ее проблема».
Недавно Сьюки Уотерхаус в интервью журналу Vogue назвала расставание с Брэдли Купером «ошеломляющим». Певица призналась, что ей было трудно после разрыва с возлюбленным в 2015 году.
«Когда происходит что-то публичное, о чем знают все, а предыстория этого очень сложная, тебе приходится очень тяжело, но ты не можешь рассказать все миру. Из-за этого чувствуешь себя одинокой», — заявила Уотерхаус.
По словам певицы, она смогла отпустить ситуацию только спустя много лет.
С 2018 года Сьюки Уотерхаус встречается с актером Робертом Паттинсоном. В марте журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь. 8 июня стало известно, что звезды поженились.