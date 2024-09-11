«Джеймс Уэбб» сфотографировал гигантский вопросительный знак в космосе

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал несколько галактик, которые приняли необычную форму вопросительного знака. Это явление объясняется редкой формой гравитационного линзирования, когда гравитация больших объектов искажает свет галактик на заднем плане, сообщает портал Live Science.
Сообщается, что такие формы возникают из-за массивных объектов, таких как галактики или их скопления, которые действуют как линза, увеличивая и искривляя изображение более удаленных объектов. Одним из таких объектов стало скопление MACS-J0417.5−1154, которое увеличивает изображение нескольких галактик. Астрономы отмечают, что необычные формы в космосе встречаются редко.
«Мы знаем только о трех или четырех случаях подобных конфигураций гравитационных линз во Вселенной. Это делает находку особенно захватывающей», — сказал астроном из Университета Святой Марии в Новой Шотландии Гийом Депре (Guillaume Desprez). Он отметил, что это открытие демонстрирует большие возможности телескопа «Джеймс Уэбб» по сравнению с другими телескопами.
Уникальная форма галактик позволила астрономам рассмотреть их в подробностях. Объект увеличен в пять раз, а четыре его копии формируют изогнутую часть знака вопроса. Пятая галактика расположена отдельно от основной фигуры и представляет собой «точку» вопросительного знака.
Линзовидные галактики находятся примерно в 7 млрд световых лет от Земли. Они образовались, когда возраст Вселенной составлял примерно половину ее нынешнего возраста. Исследователи считают, что наблюдение за галактиками поможет изучить процессы звездообразования во Вселенной.
Ракета с орбитальным телескопом «Джеймс Уэбб» была запущена в декабре 2021 года. Благодаря инфракрасному оборудованию телескоп может смотреть во времени на 13,6 млрд лет назад. Если «Хаббл» видел «детство» первых галактик, то новый аппарат сможет посмотреть на их рождение.
Инфракрасное оборудование позволяет телескопу заглянуть за пределы видимого света и смотреть сквозь массивные облака пыли и газа. Это позволит изучить ранее невидимые объекты и найти, где рождались первые звезды. Помимо этого, телескоп сможет искать жизнь на экзопланетах, вращающихся вокруг далеких холодных звезд, называемых красными карликами.
Ранее «Джеймс Уэбб» сфотографировал центр туманности NGC 1333, которая расположена примерно в 1000 световых лет от Земли в созвездии Персея. Снимок помог ученым разглядеть шесть новых «объектов-изгоев». Все шесть объектов являются газовыми гигантами, в пять—десять раз массивнее Юпитера. Один из этих объектов особенно интересен, так как у него есть пылевой диск, что предполагает, что он мог бы образовать свою собственную мини-планетную систему.