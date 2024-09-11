«Джеймс Уэбб» сфотографировал гигантский вопросительный знак в космосе

Ранее «Джеймс Уэбб» сфотографировал центр туманности NGC 1333, которая расположена примерно в 1000 световых лет от Земли в созвездии Персея. Снимок помог ученым разглядеть шесть новых «объектов-изгоев». Все шесть объектов являются газовыми гигантами, в пять—десять раз массивнее Юпитера. Один из этих объектов особенно интересен, так как у него есть пылевой диск, что предполагает, что он мог бы образовать свою собственную мини-планетную систему.