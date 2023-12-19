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15:47 (мск), источник: РБК Life

«Джеймс Уэбб» сделал новые детализированные снимки Урана

На кадрах можно увидеть даже штормы на поверхности планеты.

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Источник: NASA

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал детализированные снимки Урана, на которых можно увидеть внутренние и внешние кольца планеты, а также слабое и рассеянное кольцо Зета — ближайшее к ней. Полученные обсерваторией кадры опубликовало агентство NASA.

Помимо этого, аппарат сфотографировал многие из 27 известных спутников Урана, в том числе Розалинду, Белинду, Дездемону, Крессиду, Бьянку и Джульетту. Телескоп увидел даже некоторые небольшие спутники внутри колец. Вблизи и под южной границей полярной шапки также можно увидеть несколько ярких штормов. Кадры были получены с помощью сверхчувствительной инфракрасной камеры NIRCam.

Специалисты NASA отмечают, что нынешние снимки значительно отличаются от тех, которые сделал «Вояджер-2» в 1980-х годах. В них Уран выглядел как спокойный синий шар, тогда как на новых фотографиях планета выглядит как динамичный ледяной мир с завораживающими атмосферными особенностями.

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