«Джеймс Уэбб» сделал новые детализированные снимки Урана
На кадрах можно увидеть даже штормы на поверхности планеты.
На кадрах можно увидеть даже штормы на поверхности планеты.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал детализированные снимки Урана, на которых можно увидеть внутренние и внешние кольца планеты, а также слабое и рассеянное кольцо Зета — ближайшее к ней. Полученные обсерваторией кадры опубликовало агентство NASA.
Помимо этого, аппарат сфотографировал многие из 27 известных спутников Урана, в том числе Розалинду, Белинду, Дездемону, Крессиду, Бьянку и Джульетту. Телескоп увидел даже некоторые небольшие спутники внутри колец. Вблизи и под южной границей полярной шапки также можно увидеть несколько ярких штормов. Кадры были получены с помощью сверхчувствительной инфракрасной камеры NIRCam.
Специалисты NASA отмечают, что нынешние снимки значительно отличаются от тех, которые сделал «Вояджер-2» в 1980-х годах. В них Уран выглядел как спокойный синий шар, тогда как на новых фотографиях планета выглядит как динамичный ледяной мир с завораживающими атмосферными особенностями.