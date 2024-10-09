«Джеймс Уэбб» получил изображение сверхскопления Млечного пути

Астрономы из ESA получили новое изображение из космоса. На фотографии видно сверхскопление, которое находится максимально близко к Земле. Снимок представлен на сайте обсерватории.
Сверхскопление Westerlund 1 расположено примерно в 12 тысячах световых лет от Земли в созвездии Ара. Уникальная особенность «Вестерлунда 1» заключается в плотном и разнообразном скоплении массивных звезд. Оно не имеет аналогов в других известных скоплениях Млечного пути.
Звезды в сверхскоплении являются эволюционировавшими и очень массивными, охватывающими весь спектр звездных классификаций, включая звезды Вольфа-Райе, сверхгиганты спектрального класса O, жёлтые гипергиганты (почти такие же яркие, как миллион Солнц) и яркие голубые переменные. Поскольку такие космические тела живут не очень долго, с астрономической точки зрения Westerlund 1 считается очень молодым.
По оценкам специалистов, возраст скопления составляет 3,5−5 миллионов лет. Также астрономы считают, что из-за большого количества массивных звезд в Westerlund 1 в период менее чем за 40 миллионов лет вспыхнет свыше 1500 сверхновых.
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