«Джеймс Уэбб» получил изображение сверхскопления Млечного пути

Звезды в сверхскоплении являются эволюционировавшими и очень массивными, охватывающими весь спектр звездных классификаций, включая звезды Вольфа-Райе, сверхгиганты спектрального класса O, жёлтые гипергиганты (почти такие же яркие, как миллион Солнц) и яркие голубые переменные. Поскольку такие космические тела живут не очень долго, с астрономической точки зрения Westerlund 1 считается очень молодым.