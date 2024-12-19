«Джеймс Уэбб» нашел «заснувшую» после «переедания» черную дыру

По словам профессора Роберто Майолино (одного из авторов нового исследования), черные дыры могут «рождаться» массивными — это объясняет, почему «Джеймс Уэбб» находит громадные черные дыры в ранней Вселенной. Также возможен и другой сценарий. Согласно ему, черные дыры переживают периоды гиперактивности и быстро растут, а после них наступает продолжительный покой, когда такие космические объекты словно бы «дремлют». Вероятно, подобные черные дыры «питаются» около 5−10 млн лет и «спят» порядка 100 млн лет.