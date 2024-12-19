«Джеймс Уэбб» нашел «заснувшую» после «переедания» черную дыру

Международная команда астрономов во главе с Кембриджским университетом обнаружила в ранней Вселенной — всего через 800 млн лет после большого взрыва — громадную черную дыру, которая, вероятно, «заснула» после «переедания», пишет Daily Mail со ссылкой на научную статью в журнале Nature.
Большой взрыв произошел более 13 млрд лет назад.
Черные дыры обладают настолько сильной гравитацией, что засасывают все вокруг, в том числе и свет.
Масса черной дыры в 400 млн раз превосходит массу нашего Солнца — это одна из самых крупных черных дыр, замеченных при помощи телескопа «Джеймс Уэбб» на данном этапе формирования Вселенной. Черная дыра составляет 40% от массы своей галактики. Это очень много, большинство черных дыр во Вселенной весят только 0,1% от массы галактик, в которых находятся.
Столь гигантский объект очень медленно потребляет газ, необходимый для его роста — приблизительно в 100 раз ниже теоретического максимума. Поэтому космическое тело и назвали «спящим».
По словам профессора Роберто Майолино (одного из авторов нового исследования), черные дыры могут «рождаться» массивными — это объясняет, почему «Джеймс Уэбб» находит громадные черные дыры в ранней Вселенной. Также возможен и другой сценарий. Согласно ему, черные дыры переживают периоды гиперактивности и быстро растут, а после них наступает продолжительный покой, когда такие космические объекты словно бы «дремлют». Вероятно, подобные черные дыры «питаются» около 5−10 млн лет и «спят» порядка 100 млн лет.
Черные дыры нельзя наблюдать напрямую. Астрономы замечают их благодаря характерному свечению аккреционного диска, формирующегося у краев черной дыры. «Спящие» черные дыры заметить сложнее, так как их свечение становится слабее. Майолино удивлен, что его команде удалось обнаружить такой объект, по его мнению, большинство черных дыр во Вселенной могут находиться в состоянии «сна».
Ранее считалось, что сверхмассивные черные дыры в центре галактик достигали столь впечатляющих размеров в течение миллиардов лет. В январе 2024 года стало известно, что «Джеймс Уэбб» нашел самую древнюю из известных черную дыру, которая образовалась через 400 млн лет после большого взрыва. Массивность этой черной дыры ставила под вопрос вышеупомянутую гипотезу. Открытие предполагало, что черные дыры «могут рождаться большими и пожирать материю со скоростью в пять раз больше той, что считалась возможной».