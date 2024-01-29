Джейми Дорнан переехал в деревню из-за критики «50 оттенков серого»

Британский актер Джейми Дорнан признался, что скрывался от многочисленной критики, обрушившейся на него после съемок в «50 оттенках серого». В радиопередаче Desert Island Discs актер рассказал, что однажды даже сбежал с семьей в одну из деревень, чтобы не слышать насмешек.

Дорнан отметил, что после выхода на экраны эротической мелодрамы переехал в дом режиссера Сэма Тейлора-Джонсона. Рядом с ним были его жена Амелия Уорнер и дочь Дульси. В деревенской глуши актер жил до тех пор, пока активное обсуждение нашумевшей ленты не прекратилось.

«Сначала я отходил от меняющих мою карьеру рецензий на сериал “Крах”, номинаций на BAFTA и всего подобного безумия. Но потом меня чуть ли не высмеивали. И мы с семьей какое-то время прятались в этом доме, просто закрылись от мира на некоторое время», — отметил Дорнан.

Также актер признался, что большие кассовые сборы ленты помогли смягчить удар со стороны кинокритиков. Вместе с тем отказаться от съемок в продолжении фильма он не мог, поскольку контракт уже был подписан.

В заключение Дорнан посетовал, что кинокритики до сих пор припоминают ему участие в «50 оттенках серого». Впрочем, сам он признался, что не жалеет о подобном кинематографическом опыте.

Недавно Джейми Дорнана госпитализировали на отдыхе в Португалии с симптомами сердечного приступа. Позднее врачи сообщили, что в ухудшении состояния актера виноваты ядовитые гусеницы, которые обитают на юге страны.