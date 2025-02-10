Джетлаг: 10 советов, как справиться с проблемой

Если человек преодолел огромное расстояние на самолете, — например, более тысячи километров из Москвы до Владивостока всего за 8 часов, — то его внутренние часы продолжают работать по-старому. Мы привыкли засыпать и просыпаться в определенное время. А в новом часовом поясе солнце восходит и заходит совсем в другие часы. Хотя на улице может быть темно, организм считает, что сейчас утро и спать вам рано. Все это вызывает дискомфорт и может привести к проблемам со здоровьем.