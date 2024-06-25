Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем получат звезду на «Аллее славы»

Стало известно, имена каких знаменитостей появятся на голливудской «Аллее славы» в 2025 году. Среди них — умерший в 2016 году певец Принс, двукратная обладательница премии «Оскар» Джейн Фонда, звезда фильма «Интерстеллар» и сериала «Сцены из супружеской жизни» Джессика Честейн, звезда фильмов «Джентльмены» и «Убийство священного оленя» Колин Фаррелл и другие.