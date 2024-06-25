Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем получат звезду на «Аллее славы»

Принс, Джессика Честейн, Джейн Фонда, Колин Фаррелл и другие получат звезды на «Аллее славы». Об этом сообщает Variety.
Стало известно, имена каких знаменитостей появятся на голливудской «Аллее славы» в 2025 году. Среди них — умерший в 2016 году певец Принс, двукратная обладательница премии «Оскар» Джейн Фонда, звезда фильма «Интерстеллар» и сериала «Сцены из супружеской жизни» Джессика Честейн, звезда фильмов «Джентльмены» и «Убийство священного оленя» Колин Фаррелл и другие.
В общей сложности на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе появятся имена более чем 30 звезд кино, телевидения, театра, радио, звукозаписи и спортивных развлечений.
В категорию телевидения попали Лорен Грэм («Девочки Гилмор»), Билл Найи («Пираты Карибского моря»), Молли Шеннон («Гринч — похититель Рождества»), Шерри Шеперд («Как я встретил вашу маму»), Трей Паркер и Мэтт Стоун («Южный парк»).
Награду за вклад в музыку получат такие группы и музыканты, как Depeche Mode, Los Bukis, The B-52s, Green Day, The Isley Brothers, Кит Урбан, WAR и Принс.
Звезды за театральное исполнение получат балерина Мисти Коупленд и актер Алан Камминг.
Лауреатами в области спортивных развлечений стали футболист Дэвид Бэкхем и бейсболист Орел Хершайзер.
Радиозвезда в этом году досталась Адаму Каролле, который известен своими ролями в озвучивании анимационных фильмов и сериалов.
В прошлом году звезду на «Аллее славы» получил американский музыкант Dr. Dre. Поздравить рэпера пришли его многочисленные коллеги по шоу-бизнесу и друзья. Среди них были Эминем, 50 Cent, Снуп Догг и американский бизнесмен Джимми Айовин.
Незадолго до этого звезды на «Аллее славы» также удостоился американский певец, многократный лауреат «Грэмми» Ленни Кравиц. Поддержать артиста пришли его дочь Зои Кравиц вместе со своим бойфрендом, актером Ченнингом Татумом. На церемонии также были замечены актер Дензел Вашингтон, давний друг певца, и актриса Марла Гиббс.